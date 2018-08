Seveda je oprema za tenis precej cenejša kot ona za golf, kolesarjenje in za sprehajanje in dresuro psička, le soproga se pogosto sooča s pranjem moje prepotene športne opreme z rdečim odtenkom železovega trioksida s klasičnih rdečih peščenih igrišč. Z njim namreč v teh krajih obarvajo peščena igrišča. Obstajajo tudi modra peščena igrišča – pesku kemično odstranijo železov trioksid in dodajo modro barvilo.

Nedavno pa me je moja najdražja presenetila z vprašanjem: »Zakaj teniški igralci pogosto počivajo in jedo banane?« Včasih je bil moj odgovor, naj povpraša strica Googla. Zdaj pa si tega ne upam več storiti in sam pojasnim takole. Ob igranju tenisa se tudi znojiš. Z znojem izgubljaš vodo in s potenjem tudi dva pomembna elementa – natrij in kalij (v obliki ionov, ki so v znoju). Ko znoj izhlapeva, namreč hladi telo, kar je ugodno. In vodo in natrij nadomestimo po navadi s pitjem vode iz plastenke. Vendar ta voda vsebuje natrij, ne pa kalija (le poglej, kaj je zapisano na etiketi plastenke!). Kalija pa veliko vsebujejo banane. S tem preprečimo možno dehidracijo in mišične krče. Seveda so tu lahko še dodatni detajli: razne izotonične raztopine, raztopine magnezija v vodi, energetski napitki in ploščice itn. Vendar pri meni med igro delujeta voda in banana in še najbolj poceni sta.

Velja pa shraniti tudi bananine olupke, saj vsebujejo veliko množino kalija in fosforja in jih lahko koristno uporabimo na vrtu kot odlično kalijevo organsko gnojilo. Bananine olupke lahko odvržemo v kompost, namočimo pa jih lahko tudi v vodo in z njo zalivamo. Če jih razrežemo, posušimo in potresemo po zemlji, so odličen nadomestek kalijevega umetnega gnojila. Kalij je za rastline zelo pomemben element, saj vpliva na odpornost rastlin proti raznim boleznim in škodljivcem ter tudi na kakovost že nastalih cvetov in plodov. Velika vsebnost kalija je tudi v lesnem pepelu.

Dr. Ivan Leban je upokojeni profesor kemije (@ivanleban).