Če te dni v mestnem središču ne najdete kulturne ponudbe po svojem okusu, lahko poskusite še streljaj stran – v Metelkova mestu je v polnem teku četrti festival Reciklart. Nastal je z željo, da bi ljudi spodbudili, da z umetnostjo, ki je s preprostimi surovinami, denimo odpadki, in »naredi sam« principi dostopna vsem, soustvarjajo skupnost. Skupnost, ki se poskuša vsaj na mikroravni upreti načinu življenja, ki nam ga vsiljuje vsakdan.

»Ne hiperprodukcija tekstilne industrije ne kapitalistično izkoriščanje delovne sile in ne naravne katastrofe, če na hitro strnem, namreč ne ponujajo svetle slike prihodnosti,« pojasnjuje ena od organizatork Danijela Zajc. Njena sodelavka Nevena Aleksovski pa izpostavi še pomemben učinek povezanosti in izmenjave idej, ki se v takih okoliščinah spontano zgodi med ljudmi, ko jih posedeš za isto mizo.

Iz plastične vrečke torbica S pridobivanjem materiala nimajo težav. Ljudje ne potrebujejo veliko, da plastične vrečke in tekstil, ki ga ne uporabljajo več, a se jim nabira doma, prinesejo s sabo. Začeli so preprosto – s torkovo delavnico, na kateri so iz odpadnega papirja ročno naredili ponovno uporabnega. V sredo so se udeleženci delavnic učili tehnike rezanja stekla, da so lahko iz uporabljenih steklenic piva naredili kozarce, pepelnike ali vaze. Včeraj so reciklirali žarnice, ki so se v nekaj urah preobrazile v majhne posodice za začimbe ali rastline. Gospa Jelena, sicer navdušenka nad ročnimi deli, se je med drugim udeležila delavnice recikliranja plastičnih vrečk, da bi si izdelala manjšo večnamensko torbico. Kot pravi, je že dolgo razmišljala, kako bi lahko na novo uporabila embalažo za kavo. A tudi, da bi usvojila novo tehniko. V medgeneracijskem centru v Mostah namreč deluje kot prostovoljka, poučuje kvačkanje, pletenje, večkrat izdelujejo čestitke ali novoletna darilca. »Imam tudi šest vnukov, s katerimi ustvarjamo verižice, pilimo školjke, kvačkamo etuije za telefone, da niso v plastiki. Odkar sem vdova, se s tem še bolj intenzivno ukvarjam, ker me sprošča,« pove. Takoj samokritično doda, da vodo danes le izjemoma pije iz plastenke, saj je otroke letos navdušila tudi nad kvačkanimi oblekami za steklenice.

Knjiga za pikapolonico Manj načrtno so se ustvarjalnici fanzinov, kolažiranih iz fizičnih, čustvenih, mentalnih in še kakšnih smeti, pridružile tri nizozemske študentke. Potovanje z Interrailom so izkoristile tudi za tridnevni obisk Ljubljane in Metelkova jih je s svojim urbanim utripom dovolj očarala, da so ob našem obisku že eno uro rezale, lepile, risale. »Zdelo se je kot dobra sprostitev med romanjem od ene do druge turistične točke,« je povedala v smehu Janine, češ da se je želela malo odpočiti od turističnega vrveža na Prešernovem trgu. Festival pa jim je omogočil tudi stik z domačini, ki se turistov pričakovano izogibajo. »Kot turist prihajaš na potovanjih vedno v stik samo z drugimi tujci,« je dodala Eline. »Pa še vse te barve na Metelkovi so tako spodbudne, na Nizozemskem je okolica precej bolj uniformirana,« se je strinjala Angela, ki je v svojem fanzinu zbirala vtise s potovanja. Med našim pogovorom se je v bližino prikradla tudi nekajletna Viva, ki se je z očetom Edom na Reciklartu ustavila na poti iz vrtca domov, živita namreč v bližini. Zanimala ju je predvsem festivalska izmenjevalnica. Čeprav je Vivina najljubša barva zlata, kot je sramežljivo povedala, se je bila v pomanjkanju svetlečih odtenkov pripravljena zadovoljiti tudi z zeleno pikapolonico, ki jo bo uporabljala kot hranilnik, pa zeleno frnikolo. V zameno pa je morebitnim knjižnim moljem pustila otroško knjižico.

Dragocena dražba Petdnevni festival ponuja tudi glasbeni program. Občinstvo je doslej najbolj navdušil koncert beograjskega dvojca Skier and Yeti, ki v funk in drum'n'bass ritme ni pritegoval le s svojimi nenavadnimi kostumi, temveč tudi z bas kitaro, izdelano iz stare smučke. Enega vrhuncev festivala lahko pričakujemo tudi nocoj, ko bo koncertiral Andrej Fon, znan kot Olfa mož. Multiinstrumentalist izvablja zvok iz recikliranih igrač, pokvarjenih glasbil in drugih vsakdanjih predmetov, pomemben pa je predvsem njegov pogosto absurden pristop k igranju, ki ga prepleta s petjem, recitiranjem, cviljenjem in humornimi grimasami. Njegov koncert bo obenem uvod v performativno dražbo izdelkov, nastalih na festivalu. Nabrani prispevki gredo v solidarnostni fond za ohranjanje avtonomnih kulturnih con, kot sta Metelkova in Rog.