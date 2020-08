Še do sobote je Trg brez zgodovinskega spomina oziroma ploščad pred galerijo Alkatraz v AKC Metelkova mesto prizorišče umetniškega festivala recikliranja in D.I.Y. kulture (do it yourself oziroma naredi sam) Reciklart. Letošnja izvedba festivala je že šesta po vrsti, tudi letos pa Reciklart udeležencem ponuja številne brezplačne delavnice, interveniranja, sodelovanje pri soustvarjanju skupinskih del ter razstavljanje v galeriji in poslušanje glasbe. Hkrati želijo organizatorji s festivalom mladim približati načelo naredi sam in jih spodbuditi z geslom Ne stagniraj, interveniraj. »Le z aktivno držo lahko spreminjamo obstoječi sistem oziroma si pridobivamo znanja alternativnih tehnik in drugih veščin za ustvarjanje manjših skupnosti, ki bodo temeljile na nehierarhičnosti ter solidarnosti,« ob tem poudarjajo organizatorji festivala.

Preproge iz starih majic in beležke z vijaki Festivalsko dogajanje se je pred galerijo Alkatraz začelo včeraj, obiskovalci so na prvi festivalski dan med drugim lahko iz starega tekstila izdelovali košare, prav tako so že lahko sodelovali pri izdelavi hiperpreproge, posebne festivalske preproge, ki jo bodo iz odluženih majic s skupnimi močmi udeleženci izdelali v času festivala. Danes bodo Reciklart ob 16. uri začeli s predstavo za otroke Vrvica, rdeča nit predstave pa se bo nadaljevala tudi uro kasneje na delavnici, na kateri bodo otroci lahko izdelali figurice iz vrvice. Prav tako ob 17. uri si bodo lahko na vzporedni delavnici izdelali beležke, skicirke ali dnevnike z vijaki. Jutri ob 16. uri bo med drugim na voljo popravljalnica koles, ob 18. uri pa bo na sporedu delavnica Cirkuška žonglaža in ostalo. V soboto od 16. do 22. ure bo čas za Reciklartov sejem oziroma garažno razprodajo, vmes pa se bodo zvrstile številne delavnice, obiskovalci si bodo lahko na primer z vezenjem ali sitotiskom osvežili garderobo ali pa se udeležili izdelovanja mozaikov na posodah za rože.