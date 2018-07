Razstava Nebeška bitja. Ne človek ne žival v MSUM: Čreda ovac, ena kokoš in kup človeških privilegijev

V Muzeju moderne umetnosti Metelkova so odprli skupinsko večmedijsko razstavo Nebeška bitja. Ne človek ne žival, v kateri se avtorji posvečajo skupnim in razlikovalnim lastnostim človeške in živalske vrste. Ogledati si jo je mogoče do 4. novembra.