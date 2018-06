Schiltach, maj 2018. Strokovnjak za kopalnice, podjetje hansgrohe, je razvil novo PowderRain pršilo, ki se občuti kot topel poletni dež in ustvarja občutek prhanja v naravi.

Inovativno PowderRain pršilo je na voljo v novi paleti hansgrohe Raindance prhah in nadaljujejo zgodbo o uspehu priljubljenih ročnih in nadglavnih prh.

PowderRain zaobjame telo v topel zaščitni plašč vode. Ta občutek doseže z izjemno finim pršenjem mikro kapljic. Ključ inovacije se nahaja v šobah, ki morajo biti natančno razporejene na razpršilnem disku, da dosežejo želeni učinek.

V tej novi tehnologiji mikro brizganja je ena sama PowderRain šoba veliko bolj fina od običajnih curkov. Namesto ene same brizgalne odprtine na eno šobo ima, zahvaljujoč prefinjeni tehnologiji PowderRain, šest finih odprtin, ki razpršijo vsak posamezen curek na tisoče mikro kapljic, ki so tako lahke in mehke, da skoraj neopazno padajo in navlažijo kožo. Posamezni curki so nameščeni bliže in še intenzivneje prhajo npr. namiljeno lasišče.

Izkušnja prhanja je oblikovana tako, da se dotakne vseh vaših čutov Zahvaljujoč finim mikro kapljicam, PowderRain navlaži kožo ne da bi se voda močno odbijala, in tako ustvarjala dodatno škropljenje. To olajša ohranjanje kabine za prhanje čistejše in je velika prednost pri odprtih pršnih nišah. Tudi zvok je pomemben vidik v izkušnji s prho, ki prebuja vse naše čute. S PowderRain so strokovnjaki v hansgrohe laboratoriju uspeli znižati hrup prhe kar do 20 %. Nova Raindance Select S 120 P ročna prha s PowderRain tehnologijo je pomirjajoča in tiha prha, ki tudi akustično prispeva k izkušnji popolne sprostitve.

Izkusite PowderRain v hansgrohe izdelkih Linije izdelkov, opremljenih s PowderRain tehnologijo, vključuje Raindance nadglavne prhe, pršne sete (Showerpipe) in druge prhe, v kombinaciji z nadometno in podometno montažo mešalnih ali termostatskih armatur.