Na včerajšnji svetovni dan beguncev so se nadaljevala prizadevanja zahodnih voditeljev za zapiranje begunskih poti. V ZDA je ameriški predsednik Donald Trump branil ravnanje obmejnih oblasti, ki tisoče otrok odvzamejo staršem, ki na nedovoljen način vstopijo v državo. Otroke, tudi če so stari komaj nekaj let, zapirajo v posebne kletke. ZDA so obenem izstopile iz sveta OZN za človekove pravice, prestižnega medvladnega telesa, ki mu trenutno predseduje Slovenija. Razlog za izstop so kritike, uperjene zoper ZDA zaradi njihovega nespoštovanja človekovih pravic. Tr