Po Združenih državah Amerike se kotali nova politična »snežena kepa«, ki je že sprožila velik plaz. V javnost so prišle informacije in tudi posnetki z ameriško-mehiške meje, kjer obmejni policisti nasilno ločujejo ilegalne migrante od njihovih otrok, ki pa jih potem dneve in tedne držijo zaprte in ločene od staršev. Na posnetke krutega ravnanja in trganja otrok iz naročja mater so se povsod v ZDA odzvali z množičnimi protesti, ki so se jim pridružila celo znana imena iz republikanskih, torej Trumpovih vrst.

Med njimi je tudi nekdanja prva dama ZDA Laura Bush, ki je v komentarju za Washington Post zapisala, da je tako imenovana politika ničelne tolerance do imigrantov kruta, nemoralna in ji para srce ter srhljivo spominja na taborišča, v katera so Američani med drugo svetovno vojno zapirali sodržavljane japonskega rodu. Pri tem skrajno nehumanem početju ni mogla ostati tiho niti Trumpova soproga Melania, ki se ne oglaša prav pogosto. Prek svoje tiskovne predstavnice je sporočila, da ne mara ločevanja otrok od staršev, in mnenju, da morajo ZDA biti država zakonov, dodaja tudi mnenje, da je treba vladati s srcem.

Oglasil se je tudi newyorški odvetnik Michael Wildes, ki je Melanii Trump pomagal pridobiti dovoljenje za delo in bivanje v ZDA ter državljanstvo, in politiko njenega soproga Donalda Trumpa, ki ločuje starše migrante od njihovih otrok, primerjal z nacizmom in suženjstvom.

Samo zakon izvajajo, nič drugega… Ameriška ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen je zavrnila kritike vladne politike odvzemanja otrok azilantom in zatrdila, da vlada le uveljavlja obstoječo zakonodajo. Nielsenova je vztrajala, da je treba spremeniti zakon, ki ga ni, in vztrajala, da ne delajo nič drugega, kot uveljavljajo zakonodajo, česar prejšnje vlade niso delale. Trump je na kritike odgovoril tako kot po navadi, kljubovalno, in zagotovil, da se bo politika nadaljevala, ker dokler je on na oblasti, ne bo dovolil, da bi ZDA postale taborišče za begunce in azilante. Obenem še naprej vztraja, da so za njegovo politiko krivi demokrati, čeprav imajo v kongresu večino njegovi republikanci, noben zakon pa zveznim agentom ne nalaga, da staršem odvzemajo otroke. Demokrati so zakon sprejeli, le da ga niso izvajali. Ameriške televizije so polne podob zaprtih otrok, tudi v kletkah zasilnih skladišč, ki jih je objavilo ministrstvo za domovinsko varnost, in tonskih posnetkov majhnih otrok, ki jočejo za mamo. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je po obisku centra za pridržanje migrantov v San Diegu pozvala Trumpa, naj preneha z nečloveško in barbarsko politiko, Nielsenovo pa po novinarski konferenci v Beli hiši pozvala k odstopu.