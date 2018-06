Nismo še rešili problema, je danes na videz suho, hkrati pa pomenljivo in med vrsticami grozeče izjavil nemški notranji minister Horst Seehofer, potem ko je od vodstva bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) z odložnim pogojem do 1. julija dobil podporo za uvedbo prve faze postopka za odobritev zatočišča na samih nemških mejah. Migrante, za katere bi po tem datumu ugotovili, da so bili v eni od držav EU že registrirani kot begunci, naj bi v skladu z načrtovanim Seehoferjevim ukrepom začeli zavračati na meji, to pa bi hkrati pomenilo, da bi morala Nemčija vsaj nekatere od svojih meja znotraj schengenskega območja nadzorovati še bistveno strožje kot doslej.

V ozadju Seehoferjeve nenadne, čeprav ne nepričakovane zaostritve priseljenske politike prejšnji teden so oktobrske bavarske deželne volitve. Na njih CSU po javnomnenjskih poizvedbah grozi izguba absolutne večine, čeprav bi z dobrimi 40 odstotki (približno osem točk manj kot leta 2013) ostala daleč najmočnejša stranka v deželnem zboru. V tradicionalno vladajoči bavarski stranki ocenjujejo, da volilce izgubljajo predvsem v prid desno populistične, šovinistične Alternative za Nemčijo, ki bi utegnila postati celo druga najmočnejša stranka, še pred socialnimi demokrati (tem grozi skorajda popoln polom) in zelenimi. Seehofer, še vedno tudi predsednik CSU, si je zato ob asistenci deželnega ministrskega predsednika Markusa Söderja minule dni privoščil iti še dlje kot razvpiti Franz-Josef Strauss pred štirimi desetletji, ki je v svojem zadnjem poskusu naskoka na kanclerski položaj s kratkotrajno prekinitvijo sodelovanja poskušal izsiljevati Helmuta Kohla .

Ker koalicijska pogodba komaj dobro sestavljene nemške vlade priseljensko politiko strogo umešča v evropski okvir in se s tem odpoveduje enostranskim ukrepom (za takšne določbe so se zavzemali zlasti socialni demokrati), je notranji minister Seehofer s svojo napovedjo očitno namenoma izzval kanclerko Angelo Merkel in poskušal vnesti razdor v njeno krščansko-demokratsko unijo (CDU). A čeprav so ambiciozni minister za zdravstvo Jens Spahn , kakšen ducat poslancev in nekaj strankinih deželnih veljakov s stališči glede priseljenske politike bliže Seehoferju in CSU kot kanclerki, so se ti konec tedna in danes potuhnili, danes pa je kanclerkino stališče, da bi bili enostranski ukrepi v nasprotju z evropskim pravnim redom, med drugim schengenskim redom in dublinsko uredbo, soglasno podprlo tudi vodstvo CDU.

Kanclerka s šibkimi kartami

Tako Merklova kot Seehofer imata za svoja stališča torej od danes soglasno podporo vodstev svojih strank, toda v resnici ima kanclerka v preloženem obračunu v rokah na papirju slabše karte. Dogovora o povratnem prevzemanju beguncev doslej na ravni EU ni bilo mogoče doseči in ni videti, zakaj bi bil vrh Unije konec meseca v tem pogledu uspešnejši. Na drugi strani so pičle tudi možnosti Merklove za dvostranske dogovore (ki so v bistvu prav tako ovinek mimo evropskih pravil), saj ima kar nekaj držav, predvsem pa Italija in Grčija, poleg begunskih z Merklovo (in EU) neporavnane še druge račune, denimo glede varčevalne politike, ki jim jo že leta narekuje Nemčija preko evropske komisije. Pravzaprav bo v dvostranskih pogovorih edini argument kanclerke (ki je te dni tudi sama priznala, da sporazum na evropski ravni ni verjeten) dejstvo, da bi morebitni padec nemške vlade daleč zasenčil vse druge probleme EU, od brexita do reforme evrskega območja in navsezadnje same priseljenske politike, in celo ogrozil temelje evropske integracije.

Če bo čez dva tedna oziroma 1. julija Merklovi ob Seehoferjevi uvedbi zavračanja registriranih beguncev na nemških mejah ostala na voljo le ustavna možnost sklicevanja na kanclersko pravico do določanja vladnih smernic oziroma odpoklic ministra (s čimer je kanclerka danes svojemu notranjemu ministru izrecno zagrozila), bo razkol med CDU in CSU popoln, konec koalicije po zgolj treh mesecih pa več kot le realna možnost. Na drugi strani pa Merklova tudi z ozirom na tretjega koalicijskega partnerja, socialne demokrate (SPD), ne more popustiti, saj bi v tem primeru lahko ti odšli iz koalicije.