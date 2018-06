Parlament je zakon potrdil z veliko večino 160 poslancev. Proti jih je bilo le 18, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zakon je v prvi vrsti uperjen proti dejanjem Sorosa, ki ga vlada pod vodstvom Viktorja Orbana obtožuje, da želi Evropo »preplaviti z milijoni migrantov, da bi na ta način spremenil krščansko in nacionalno identiteto držav«. Soros je za Orbana in njegove podpornike postal glavni grešni kozel za vse tegobe in težave tako v državi kot v Evropi.

Do leto dni zapora za pomoč migrantom Zakon, ki je bil zdaj sprejet tudi z ustavno večino, predvideva do leto dni zapora za osebe ali skupine na Madžarskem, ki pomagajo nezakonitim migrantom oziroma tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za vložitev prošnje za azil. Zakona predvideva kazen tudi za tiskanje in razpečevanje letakov, ki prosilce za azil oskrbujejo z zanje potrebnimi informacijami. »Madžarska varnost mora biti na prvem mestu,« je ob predstavitvi zakona konec maja dejal državni sekretar Csaba Domotor.