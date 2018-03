Redni del premierne sezone 2. košarkarske lige ABA je zaprl vrata, v igri za končno zmago in napredovanje pa so ostala še štiri moštva. V prvem polfinalu se bosta v torek ob 18. uri pomerila Borac in Krka, v drugem pa isti dan ob 20.30 še Primorska in Vršac. Finale bo v sredo ob 19. uri. Na papirju imajo vsa štiri moštva enake možnosti za uspeh, a je v praksi jasno, da je v prednosti Borac. Ta je po rednem delu zasedel prvo mesto na lestvici, ob tem pa ga je vodstvo lige izbralo tudi za gostitelja zaključnega turnirja.

Na razpis za organiziranje obeh polfinalnih in finalnega obračuna se je poleg Borca prijavila tudi Primorska. Oba kluba sta izpolnila vse zahteve, na koncu pa je odločala višina ponujenega zneska. »O številkah ne bi govoril. Lahko izdam le, da je Borac vodstvu lige ponudil 2,5-krat višji znesek od nas,« je povedal direktor Primorske Matej Avanzo. Nekdanji direktor članskih reprezentanc in marketinga pri Košarkarski zvezi Slovenije sicer v tem, da bo imel Borac prednost domačega parketa, ne vidi velike prednosti, čeprav statistika pravi, da v domači dvorani v rednem delu 2. lige ABA ni izgubili niti enkrat. »Vse bo odvisno od dnevne forme in pripravljenosti. Zagotovo bo Borcu lažje, a pretirane prednosti zaradi domačega parketa ne bo imel. Prepričan sem tudi, da bo sojenje korektno. Če bomo pravi, potem imamo lepe možnosti, da se uvrstimo v ligo ABA,« je še dodal Avanzo.

Prvi poraz na domačem parketu bo imela priložnost Borcu zadati Krka, ki se želi ekspresno vrniti v ligo ABA, iz katere je izpadla lani. Novomeščani so na zadnji tekmi rednega dela v domači dvorani moštvo iz Čačka ugnali s 84:79, a so gostje igrali brez prvega strelca Ilije Đokovića. Na prvi tekmi so bili košarkarji trenerja Raška Bojića prepričljivo boljši s 95:80. Ob Đokoviću je eden izmed nosilcev igre Borca izkušeni Marko Marinović, ki je sezono 2014/15 preživel pri Olimpiji. V drugem polfinalu se bosta pomerili moštvi, ki sta se v 2. ligo ABA prebili po dodatnem kvalifikacijskem turnirju. Takrat je Vršac Primorsko po treh podaljških ugnal, s 74:68 pa je bil uspešnejši tudi v rednem delu pred domačimi navijači. Precej drugačna slika je bila v Kopru, kjer je moštvo trenerja Jurice Golemca slavilo visoko zmago s 77:55. Ekipa Vršca je izredno mlada, saj je z 28 leti najstarejši posameznik Miloš Savović.

Končna zmaga Krke ali Primorske bi pomenila, da bi imela Slovenija po letu dni v ligi ABA znova dva predstavnika, v nasprotnem primeru pa jih bo imela Srbija v prihodnji sezoni kar pet.

Košarka 1. B. Čačak 22 16 6 1879:1711 38 2. Primorska 22 15 7 1739:1596 37 3. Vršac 22 15 7 1846:1692 37 4. Krka 22 15 7 1784:1657 37 5. Rogaška 22 13 9 1776:1722 35 6. L. Cetinje 22 12 10 1782:1709 34 7. Zrinjski 22 12 10 1694:1671 34 8. Split 22 10 12 1849:1831 32 9. T. Tivat 22 9 13 1717:1749 31 10. Dinamik 22 8 14 1774:1842 30 11. Bosna 22 6 16 1630:1715 27 12. Ohrid 22 1 21 1485:2040 23