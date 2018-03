Drugi reprezentančni premor je za nami, glavno besedo v košarkarskem evropskem prostoru znova prevzemajo klubi. V ligi ABA sta dva kroga pred koncem odgovora na osrednji vprašanji znana. V polfinale so se uvrstili Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita in Mornar, medtem ko se MZT zadnjemu mestu več ne more ogniti. To pomeni, da ga vsaj prihodnjo sezono, ko se liga skoraj gotovo znova širi na 14 članov, ne bo med jadransko elito. Pri Olimpiji je razočaranje po hudem spodrsljaju v pokalnem tekmovanju, ko so v polfinalu izgubili proti Primorski, minilo, vse misli so usmerjene v začetek lige za prvaka v državnem prvenstvu in zadnja dva obračuna v ligi ABA proti FMP in Zadru. Po treh zaporednih uspehih proti MZT, Cedeviti in Partizanu se je Ljubljančanom ponudila priložnost, da še ujamejo šesto mesto, kar je bil cilj pred sezono, a bi zato morali ugnati tako Beograjčane kot Zadrčane, v idealnem scenariju je dosegljivo celo peto mesto.

»Liga ABA za nas nikakor ni zaključena. Želimo jo končati s čim boljšim izkupičkom. Obračun s FMP ne bo lahek, saj so Beograjčani predvsem na domačem parketu izjemno neugodna ekipa. A naš cilj je, da zadnji tekmi dobimo,« je jasno poudaril Zoran Martić. Trener Olimpije je reprezentančni premor izkoristil predvsem za delo, a igralcem namenil tudi počitek. Nekaj težav mu je povzročala odsotnost reprezentantov Gregorja Hrovata, Erjona Kastratija in Roka Badžima, a poudarja, da jim je obdobje brez tekem koristilo. Nenadna upokojitev Talorja Battla ga je šokirala, čeprav je vedel, da želi Američan po sezoni obesiti športne copate na klin. »Nekaj dni pred njegovo nenadno odločitvijo mi je zaupal, da bo to njegova zadnja profesionalna sezona. Govorila sva tudi o tem, kaj želi početi po karieri. V zadnjih dveh letih je imel resnično veliko težav s poškodbami in boleznimi, vsaka mu je vzela del želje in motivacije za igranje košarke.«

Battle je s svojo odločitvijo Olimpijo spravil v zagato, saj je ostala brez pravega organizatorja igre. Za ta položaj sta bila načrtovana z Janom Barbaričem, ki zaradi skrivnostne poškodbe kolena že skoraj celotno sezono ne igra. Tako bosta napade Ljubljančanov tudi v prihodnje organizirala Jan Špan in Roko Badžim, v drugem delu državnega prvenstva jima bo pri tem pomagal novinec iz Avstralije Mitch McCarron, ki bo v slovensko prestolnico pripotoval danes. »Pri iskanju zamenjave za Battla smo bili zaradi registracijskega roka za državno prvenstvo časovno omejeni, po drugi strani v tem delu sezone veliko izbire na trgu ni. Ker se je avstralska liga končala pred dvema tednoma, se je sprostilo nekaj igralcev. Sklepati smo morali kompromise in se hkrati zavedamo, da v takih situacijah nikoli ne veš, kaj boš dobil,« je sklenil Martić.

Liga ABA, predzadnji, 21. krog, danes ob 17. uri: MZT – Cedevita, ob 19. uri: FMP – Olimpija, jutri ob 19. uri: Partizan – Budućnost, ob 21. uri: Cibona – Mornar, ponedeljek ob 18. uri: Igokea – C. zvezda, ob 21. uri: Zadar – Mega B.