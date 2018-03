V najmočnejši košarkarski ligi (NBA) na svetu se bo čez dobra dva tedna zaključil redni del tekmovanja in igralci morajo v tem obdobju iztisniti iz sebe še zadnje atome moči, da svojim ekipam zagotovijo nastop v končnici.

Med ekipami je za zdaj »na varnem« sedem moštev. Na vzhodu so to Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia in Indiana. Na dobri poti je tudi Miami, za katerega igra nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić. Moštvo s Floride je s 40 zmagami in 35 porazi na sedmem mestu in le čudež mu lahko prepreči nastop v končnici, saj mu na vzhodu napredovanje lahko onemogočita zgolj Detroit (34-40) in Charlotte (34-42), ki pa imata občutno slabši izkupiček.

Vročica je imela v zadnjem tednu dni tri težke preizkušnje, izgubila je proti Oklahomi (99:105) in Indiani (107:113), nato pa se izkazala proti Clevelandu. Aktualni podprvak je na zadnjih štirih obračunih pred dvobojem z Miamijem vselej presegel 120 točk, tokrat pa naletel na granitno obrambo in visoko izgubil z 79:98. »Igrali smo kot pravo moštvo, še posebej v obrambi. Ko se takole izkažemo v obrambi, je vse lažje, saj ni pritiska v napadu. Ta tekma je pokazala, da se lahko zoperstavimo komurkoli in v končnici proti nam ne bo lahko igrati,« je napovedal Goran Dragić, ki je proti Clevelandu prispeval 10 točk, 5 asistenc in 3 skoke.

Na zahodu so ekipe bolj izenačene. Napredovala sta Houston in Golden State, za preostalih šest mest pa se bori osem ekip, pri čemer četrto Oklahomo in osmi Utah ločita le dve zmagi.