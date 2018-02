Dva kroga pred koncem rednega dela so košarkarji Petrola Olimpije zabeležili tretjo zaporedno zmago, osmo v sezoni, s katero so ohranili možnosti za osvojitev želenega šestega mesta. V preostalih dveh nastopih - na gostovanju pri FMP in doma z Zadrom - potrebujejo dve zmagi ter ugoden razplet na ostalih prizoriščih.

Liga Aba se bo nadaljevala v začetku marca, vmes pa se bodo Ljubljančani posvetili nastopu na zaključnem turnirju pokala Spar, kjer bodo v domači dvorani Tivoli napadali drugi naslov v sezoni 2017/18 po superpokalu, ki so ga osvojili konec septembra.

Petrol Olimpija je še drugič v tej sezoni premagala Partizan. Tako v Beogradu kot v Tivoliju je šlo zelo na tesno. Tokrat so izbranci trenerja Zorana Martića najprej nadoknadili zaostanek 67:75 in izsilili podaljšek na 77:77, nato pa so se v podaljšku vrnili še iz 80:84. Ključna koša sta dosegla Talor Battle in Devin Oliver, prva strelca Petrola Olimpije pa sta bila Gregor Hrovat z 22 točkami in Jan Špan s šestnajstimi. Oba sta zadela po pet trojk.