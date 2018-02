Z visoko zmago proti MZT v Skopju so si košarkarji Petrola Olimpije tri kroge pred koncem zagotovili obstanek v ligi ABA in na lestvici skočili na osmo mesto, a se s tem ne nameravajo zadovoljiti. Ljubljančani želijo v jadranskem tekmovanju dobiti preostale tri obračune, začenši z današnjim v 20. krogu ob 21. uri proti Partizanu v dvorani Tivoli. A vprašanje je, na koga bo lahko trener Zoran Martić zaradi poškodb in bolezni sploh lahko računal.

»Gostovanji v Skopju in Radomu sta nas drago stali,« pravi Zoran Martić, ki danes zagotovo ne bo mogel računati na že dlje časa odsotnega Jana Barbariča, kot tudi še ne na Domna Lorbka. V zadnjih dneh je ob Igorju Tratniku zbolel še Bojan Radulović, Roko Badžim pa je na Poljskem utrpel zlom nosu in čaka na izdelavo posebne zaščitne maske. Omenjena trojica je tako vprašljiva za današnjo tekmo, v zraku pa visita tudi nastopa Erjona Kastratija in Gregorja Horvata. Prvi je dobil močan udarec v prst na nogi v Skopju, drugi pa v piščal v Radomu. Olimpijina zdravniška služba bo zagotovo naredila vse, da bo imel Martić na voljo kar se da popolno moštvo. Ni namreč skrivnost, da se je klub po tem, ko si je matematično zagotovil nastop v ligi za prvaka v državnem prvenstvu, osredotočil na ligo ABA ter že nekaj časa gleda na to, da bi v kar se da optimalni pripravljenosti prišel na zaključni turni pokal Spar, ki se s polfinalnima obračunoma začenja v petek. »Na vsaki tekmi si seveda želimo zmage, a okoliščine so take, da moramo včasih kakšno stvar žrtvovati oziroma nismo bili v stanju tekme speljati na takšen način, da bi prišli do uspeha,« je stvari pokomentiral Martić.

Če je Olimpija od njegovega prihoda dvignila raven igre v obrambi, pa nekoliko šepa napad. Za zmago proti Partizanu bodo Ljubljančani potrebovali dobro predstavo na obeh straneh igrišča. »Moja prioriteta je bila dvigniti raven igre v obrambi. Na nekaterih tekmah nam je to že uspelo. Toda če nisi optimalno telesno pripravljen, se to nekje pozna. Je pa treba poudariti, da se nam v napadalnem delu močno pozna odsotnost Domna Lorbka,« je obrazložil Martić, ki je ob četrtkovem porazu v državnem prvenstvu proti Rogaški igralni čas prvič namenil tudi Erazmu Lorbku, ki je v dobrih 16 minutah dosegel 12 točk in zbral šest skokov.

Liga ABA, 20. krog, danes ob 17. uri: Mornar – Cedevita, ob 19. uri: Mega B. – FMP, ob 21. uri: Olimpija – Partizan, jutri ob 17. uri: Cibona – Igokea, ob 19. uri: Budućnost – MZT, ponedeljek bo 18. uri: C. zvezda – Zadar.