Ljubljančani so v letošnji sezoni lige Aba z razliko 20 ali več točk izgubili štirikrat. Enega od visokih porazov jim je zadal prav Zadar, ki je lanskega decembra doma zmagal z izidom 97:77. Več točk kot v dvorani Krešimirja Čosića so slovenski prvaki prejeli le še proti Mornarju, ki jim je nasul 101 točko.

»Zadru se bomo poskušali oddolžiti za visok poraz v prvem delu sezone. V vsakem primeru upamo, da bo dobra tekma in da se bomo pred domačimi gledalci uspešno poslovili od letošnje sezone v ligi Aba,« je na neporavnane račune s šestouvrščeno ekipo spomnil trener Olimpije Zoran Martič. Njegovi igralci v zadnjem času v ligi Aba kažejo solidne predstave, saj so neporaženi na zadnjih petih tekmah.

Zmaji bodo proti Dalmatincem nastopili brez organizatorja igre Jana Špana, ki je prejšnji teden na tekmi proti FMP utrpel hujši pretres možganov in poškodbe obraznih kosti. Košarkar bo z igrišč odsoten najmanj dva tedna in soigralcem ne bo mogel pomagati niti na sredinem dvoboju državnega prvenstva proti Šentjurju. V slednjem se bosta v sklopu drugega kroga lige za prvaka že danes pomerila Ilirija in Rogaška ter Krka in Helios.

Liga Nova KBM za prvaka, 2. krog, danes ob 19. uri: Ilirija – Rogaška, Krka – Helios Suns, jutri ob 19. uri: Sixt Primorska – Šenčur, sreda ob 19. uri: Šentjur – Petrol Olimpija, liga Nova KBM za obstanek, 2. krog, danes ob 19. uri: Hopsi Polzela – Sežana, Celje – Terme Olimia, že odigrano: LTH Castings – Zlatorog 73:74.