Igralec, režiser in Madonnin nekdanji mož Sean Penn ima v svoji karieri že veliko zabavnih in malce škandaloznih anekdot. Recimo o tem, kako je reševal talce v Boliviji, intervjuval El Chapa in bil s tem posredno zaslužen za njegovo aretacijo, v času ameriških napadov na Irak obiskal to državo in še Iran, šel na Kubo obiskat Castra in v Pakistan podpret humanitarce, za nameček pa je razjezil še Britance, ko jih je v kontekstu Falklandskih otokov označil za kolonizatorje. V luči tega so zanj dogodki preteklega tedna čisto nedolžni.

Sean Penn je namreč izdal knjigo, kriminalko Bob Honey Who Just Do Stuff o prodajalcu greznic, ki postane morilec ameriških obveščevalcev. V zgodbi nastopa »hudo nedozorel 70-letni predsednik z veliko denarja« alias Trump, na koncu pa Penn gibanje #MeToo označi za otročjo križarsko vojno, zaradi česar je sprožil val ogorčenja med spletnimi sufražetkami. Literarni kritiki do knjige niso bili prizanesljivi. V resnici so jo raztrgali in Pennu priporočili, naj raje ostane pri filmih. Kritičarka Huffington Posta je celo zapisala, da je treba »Penna kot pisca nemudoma ustaviti«.