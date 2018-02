Quincy Jones: Brando bi spal z nabiralnikom!

Legendarni glasbeni producent Quincy Jones se je očitno odločil, da bo pri svojih skoraj 85 letih obelodanil vse, kar ve. Najprej je v intervjuju za GQ brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o glasbi Taylor Swift – da, blago rečeno, nima pojma – zdaj pa v intervjuju v Vulture razpreda o skupini The Beatles, Billu Clintonu in Ivanki Trump. Že po prvem intervjuju se ga je prijel vzdevek Človek, ki ve preveč, po drugem bo bržkone obveljal za glavnega tračarja. V njegovi 60-letni karieri se je namreč nabralo kar veliko zgodbic. Za Michaela Jacksona je dejal, da je veliko pesmi ukradel od drugih izvajalcev, da je bil pohlepen in obseden s svojim videzom: »Stokrat sem ga opsoval zaradi njegovih lepotnih operacij, a se je vedno izgovarjal na kakšno bolezen. Navadno s.....« Pohvalil se je celo, da ve, kdo je ubil Kennedyja – mafija, ker mu je to zaupal Frank Sinatra. Prav tako je razodel, da je bil Marlon Brando obseden s seksom, biseksualec, ki »bi p.... tudi poštni nabiralnik.« Ni pa prizanesel niti beatlesom: »Bili so najslabši glasbeniki na svetu. Paul je bil najslabši basist, kar sem jih slišal. In Ringo? O tem ne bom niti izgubljal besed.«