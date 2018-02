Zdi se, da so minili časi, ko so noseče zvezdnice svoje gole trebuhe kazale na naslovnicah modnih revij. V zadnjih dveh mesecih sta kar dve zvezdnici rodili tako, da so rumeni mediji dobesedno osupnili. Prva je bila Ana Kurnikova, za katero nihče ni vedel, da je sploh noseča, nato pa je v javnost bruhnila z novico, da sta z Enriquejem Iglesiasom dobila dvojčka. Tabloidi so po natančnem seciranju njenega instagrama ugotovili, da je velika verjetnost, da je bila res noseča, saj v zadnjih devetih mesecih ni objavila nobene svoje fotografije, na kateri bi se videlo celo telo, prav tako se ni pojavljala v javnosti.

Še večjo zmedo je naredila Kylie Jenner, manekenka, članica klana Kardashian, ki je zaslovel po tem, da svoje življenje deli z javnostjo. Od prve govorice, da je noseča, pa vse do preteklega tedna nihče ni potrdil, ali je 20-letnica res noseča ali ne. Še več, za devet mesecev si je drznila utišati svoja družbena omrežja. Pojavila se ni niti na uradni božični fotografiji klana. Še pred tednom dni je Washington Post razpredal o tem, ali je noseča ali ne. Potem pa – bum, na instagramu je objavila novico, da je prvega februarja rodila hčerko, se oboževalcem opravičila, ker jih je pustila v nevednosti, ter objavila še 11 minut dolg videokolaž svojih nosečniških dni. V katerem je videti, da je posnela veliko nosečih selfijev, celo takega, na katerem nosečniške trebuhe kažeta obe s polsestro Khloe Kardashian. Razlog, da je tajila svojo nosečnost, naj bi bil v tem, da je tako mlada in bi jo lahko zaradi tega obsojali, pa tudi zato, ker je navsezadnje zvezda zaradi svoje podobe, v nosečnosti pa se je precej zredila. Zato je hotela svoj mir. V nekaj dneh od rojstva hčerke pa je nadoknadila ves devetmesečni instagramski primanjkljaj in zdaj vemo vse – od tega, kako drag voziček ima, do tega, koliko oblekic je obesila v otroško omaro.