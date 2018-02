Ronaldo zgodbe seveda ne komentira. Zato pa tako on kot njegovo dekle toliko raje objavljata fotografije družinske sreče. Recimo z dvojčkoma v bazenu, z vsemi štirimi otroki v otroški sobi, sama dva kot zaljubljenca na plaži in podobne prizore. Čeprav je med vsemi »pocukranimi« fotografijami v preteklih tednih najbolj odmevala tista, na kateri si je Ronaldo s pomočjo telefona moštvenega zdravnika ogledal poškodbo svojega obraza med tekmo Reala Madrid in Deportiva. To, da je zelo egocentričen, je sicer znano, vse skupaj pa postane že skoraj bolestno, če na kup zložite fotografije z njegovih spletnih računov in tako dobite pogled, kakšno je njegovo domovanje. Na vratih ima vgravirani začetnici CR, na postelji ima odeje s svojo podobo, nad kavčem v dnevni sobi ima obešen svoj velik portret. Zato preverjanje lastne podobe s telefonom med tekmo pač sodi v koncept podobe »najlepšega nogometaša na svetu«.