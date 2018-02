Britanski glasbenik Ed Sheeran, moška oblika Adele, je nedavno za BBC priznal, da je nenehno na udaru kritik zaradi svojega videza in da se nekaj časa v svoji koži ni počutil dobro. »Preden sem začel glasbeno kariero, nisem imel skrbi in nisem bi nesamozavesten zaradi svojega videza. Navsezadnje sem rojen z rdečimi lasmi,« je povedal. Nato so mu producenti začeli govoriti, da mora shujšati, da mora imeti razvite mišice, da mora biti kot Justin Bieber. Nekaj časa je bil na striktni dieti brez ogljikovih hidratov in je vsak dan telovadil, ker je bil prepričan, da bo v glasbenem svetu uspel le, če bo suh, mišičast in prelestno lep. »Nato sem se zamisli in ugotovil, da nihče ne bo kupil mojih plošč le zato, ker sem lep,« je dejal in dodal, da mu je zdaj vseeno, ali ima pivski trebuh, umazane rdeče lase in razvlečena oblačila. Navrgel je tudi najslabši nasvet za hujšanje, kar ga je slišal – neka manekenka mu je svetovala, naj vato namoči v pepsikolo in jo nato posrka, tako kot počne ona, ter ves dan ne je nič drugega.

Sheeran pa še zdaleč ni edini moški zvezdnik, ki se je boril s kultom telesne lepote. Tudi igralec Chris Pratt je že potožil, da ni zadovoljen s svojim videzom. Dejal je, da se je večkrat zalotil, da s hrano tolaži svoja čustva, po prenajedanju pa se je vedno počutil še slabše. Nesamozavesten zaradi svojega telesa je tudi Daniel Radcliffe, ki se je vedno prepričeval, da je v dobri kondiciji, a mu nikakor ni bila všeč njegova suha podoba v ogledalu. Prepričan je, da bi moral biti bolj mišičast.

Problem telesne podobe se pojavlja tudi med športniki, denimo umetnostnimi drsalci. Ameriški drsalec Adam Rippon je kljub osvojeni olimpijski medalji prepričan, da je predebel, in je ponosen na svojo lansko striktno dieto: na dan je pojedel tri rezine polnozrnatega kruha z dietnim maslom, namesto obedov pa popil po tri skodelice kave, oslajene s šestimi vrečicami umetnega sladila. Na normalno zdravo prehrano je prešel šele, ko mu je ameriška reprezentanca dodelila prehrambno strokovnjakinjo, ki mu je zagotovila, da se z novim jedilnikom ne bo zredil, le okrepil.