Kit Harington po pretepu prišel v Dubrovnik

V Dubrovnik se je vrnila snemalna ekipa nadaljevanke Igra prestolov. Snemajo namreč zadnjo sezono. In tako kot že prej se tudi tokrat ne ve, kakšen je zaplet zgodbe, zato oboževalci nadaljevanke sledijo potem glavnih zvezdnikov. Na veliko presenečenje so v torek v Dubrovniku zagledali Kita Haringtona alias Jona Snowa, kako je v značilnem dolgem črnem plašču hitel po stopnicah trdnjave Bokar. Kralj Severa je očitno prvič po sedmih sezonah prišel na obisk na dvor Juga. Pred tem so oboževalci zaznali tudi, da so na Severnem Irskem, kjer snemajo dogajanje v Severnem kraljestvu, opazili velik požar.