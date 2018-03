To hčerinsko podjetje Googla je zaostritev svojih pravil objavilo na forumu za pomoč uporabnikom, veljati pa naj bi začela v naslednjem mesecu dni. Prepoved video posnetkov orožja naj bi bila sicer zgolj del »znatnih sprememb«, ki jih načrtujejo na tej spletni platformi.

Do te napovedi Youtuba sicer prihaja le nekaj dni pred napovedanimi velikimi demonstracijami mladih po strelskem napadu na šoli na Floridi, ki je v ZDA sprožil nove razprave o omejevanju strelskega orožja. »Pohod za naša življenja« naj bi se v več ameriških mestih odvijal v soboto.

Na drugi strani pa so se na napoved Youtuba že kritično odzvali zagovorniki orožja. Lobistična organizacija NSSF je zaostritev pravil ocenila za »zaskrbljujočo cenzuro«. Orožarsko podjetje Spikes Tactical, ki bo moralo posledično zapreti svoj kanal na Youtubu, pa je zapisalo, da jim »želi liberalna levica počasi odpraviti svoboščine in spodkopati njihove pravice«. »In prvi korak je, da utišajo naše glasove,« so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na Instagramu.