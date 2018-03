YouTube bo video posnetkom, ki obravnavajo teorije zarote, dodajal opise in obrazložitve z Wikipedie. S tem želijo ponuditi alternativne poglede na sporna vprašanja, ki so v tovrstnih posnetkih najpogosteje prikazana zelo enoplastno. Tako je včeraj sporočila direktorica podjetja Susan Wojcicki. Škatlice z vsebinskimi obrazložitvami bodo imenovali »informacijske značke«, ob video posnetkih, ki se ukvarjajo s teorijami zarote, pa se bodo začele pojavljati v naslednjih tednih.

New from @YouTube - CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxswpic.twitter.com/sLtjdQNqbu — Maureen Fitzgerald (@movandy) March 13, 2018

O spremembi so začeli razmišljati pred letom dni, ko so bili deležni mnogih kritik na račun sovražnih vsebin, ki jih posnetki na njihovi platformi prikazujejo. Kritiki so takrat trdili, da so algoritmi YouTuba celo vzpostavljeni na tak način, da gledalce s povezanimi posnetki potiskajo k skrajnim vsebinam. Čeprav Wikipedia ni znana po najbolj preverjenih informacijah, saj jih na spletno stran vnašajo uporabniki sami, po besedah direktorice vseeno ponuja širšo, bolj objektivno in empirično razlago dogodkov, kot jih ponudijo senzacionalistični posnetki na njihovi platformi.