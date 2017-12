Youtube vsako leto objavi lestvico najbolj gledanih posnetkov. Seveda je zmagovalec letošnjega leta Luis Fonsi z videom Despacito, ki je ta hip celo najbolj gledan video vseh časov s 4,4 milijarde ogledov. Toda če odmislimo glasbene posnetke, je lestvica najbolj gledanih posnetkov veliko bolj raznolika. Med desetimi najbolj gledanimi je nekaj presenečenj. Denimo posnetek, ko je med intervjujem v živo v sobo profesorja Roberta Kellyja na BBC najprej prišla hčerka, nato še sin, nazadnje pa je v sobo pritekla panična žena in oba otroka odvlekla na hodnik. Posnetek ima ta hip nekaj manj kot 26 milijonov ogledov. Presenetljiva je tudi uvrstitev kratkega animiranega filma In a Heartbeat na deveto mesto najbolj gledanih posnetkov leta – ogledalo si ga je 31 milijonov ljudi. Animirani film je nastal kot študentski projekt Estebana Brava in Beth Davidas s financiranjem prek Kickstarterja ter prikazuje zgodbo o prijateljstvu in istospolni ljubezni.

Ed Sheeran na lestvici kar dvakrat

Med najbolj gledanimi posnetki so še Zgodovina celega sveta, se mi zdi, ki v devetnajstih minutah prikaže zgodovino človeštva, oglas za Pepsi, v katerem nastopa Lady Gaga in je bil prikazan v polčasu Super Bowla, posnetek iz TV-šova Amerika ima talent, v katerem nastopa 12-letna ventrilokvistka, in komična interpretacija dneva zaprisege Donalda Trumpa. Na lestvici desetih najbolj gledanih sta kar dva posnetka pevca Eda Sheerana, in sicer posnetek karaok v avtu iz šova televizije CBS The Late Late Show with James Corden. Na drugem mestu najbolj gledanih posnetkov je koreografija Kyla Hanagamija na pesem Eda Sheerana Shape Of You. Trenutno ima 125 milijonov ogledov. Na tretjem mestu lestvice desetih najbolj gledanih posnetkov je video trikov z žogicami za namizni tenis športne zabavljaške skupine Dude Perfect, katere kanal je trinajsti najbolj gledan kanal youtuba s 24 milijoni naročnikov in skupno 4,2 milijarde ogledov posnetkov športnih vragolij.

Najbolj gledan posnetek tega leta pa je iz Tajske. Je bizaren tako kot televizijska oddaja, v kateri je nastal. Gre za posnetek pevca, ki poje pesem Until We Will Become Dust, pri čemer je oblečen v masko ostrige. Je namreč tekmovalec priljubljenega tajskega TV-šova Zamaskirani pevec. Od junija, ko so posnetek objavili, pa do zdaj si ga je ogledalo 197 milijonov ljudi.