Kot je v torek poročalo Delo, so vest o njegovi smrti sporočili iz družine, potrdili so jo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je Bravničar deloval kot dolgoletni pedagog.

Rodil se je leta 1937 v Ljubljani, v glasbeni družini. Na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani je študiral violino pri Franu Staniču, šolanje je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1957 pri Karlu Ruplu. Po diplomi je študij nadaljeval na konservatoriju Petra Iljiča Čajkovskega v Moskvi pri Davidu Ojstrahu in v Rimu pri sloviti violinistki Pini Carmirelli.

Kot izrazit violinski talent, koncertant in komorni glasbenik, »Wunderkind«, je začel nastopati že zelo zgodaj, v rani mladosti, študentskih letih, in se kmalu uvrstil med najvidnejše slovenske soliste. Sprva se je ukvarjal samo s koncertiranjem, kot svobodni umetnik. V tem času je igral v Veliki Britaniji, Avstriji, Bolgariji, Franciji, Italiji, na Madžarskem, Nizozemskem, nekdanji Sovjetski zvezi, Švici in drugod.

Publikacija 100 slovenskih glasbenikov med drugim navaja, da je sodeloval z mnogimi slovenskimi in tujimi dirigenti, kot so Paul Kletzki, Kurt Sanderling, Carlo Zecchi, Kiril Kondrašin, Jean Martinon in Riccardo Muti. Od leta 1967 se je poklicno ukvarjal s pedagoškim violinskim delom na ljubljanski Akademiji za glasbo. Osem let je bil tudi dekan te ustanove.