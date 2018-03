Samec Sudan je bil star 45 let in je živel v rezervatu Ol Pejeta v Keniji, zaradi stalne nevarnosti krivolovcev pa so zadnjega severnega belega nosoroga neprestano varovali oboroženi varnostniki. A tudi takšni podvigi niso morali Sudana trajno zaščititi pred smrtjo. Nosorogu se je v zadnjih dneh zaradi starosti in več okužb hudo poslabšalo zdravje, veterinarji pa so se naposled odločili, da je zanj najbolje, če ga uspavajo.

»Iz rezervata Ol Pejeta in živalskega vrta Dvur Kralove s težkim srcem sporočamo, da je Sudan, zadnji severni beli nosorog 19. marca 2018 umrl pri starosti 45 let v kenijskem rezervatu Ol Pejeta,« se je glasil žalosten tvit rezervata.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever#TheLoneBachelorGone#Only2Leftpic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

»Zgolj upamo lahko, da se bo svet ob izgubi Sudana kaj naučil in sprejel vse potrebne ukrepe, za ustavitev trgovanja z nosorogovo roževino,« je povedal izvršni direktor WildAida Peter Knights. »Čeprav cene nosorogove roževine na Kitajskem in v Vietnamu padajo, krivolov še naprej ogroža preživetje nosorogov.«

Sudan je pomembno vplival na ozaveščanje o nevarnosti izumrtja severnih belih nosorogov, k ohranitvi podvrste pa je tudi pomembno pomagal, saj je prednik zadnjih dveh živečih samičk. To sta hči Najin in vnukinja Fatu, ki prav živita v rezervatu Ol Pejeta. Da vrsta ne bi povsem izumrla, so Sudanu pred smrtjo vzeli genski material, s katerim želijo v prihodnje ob pomoči naprednih tehnologij zagotoviti preživetje belih nosorogov. Zaenkrat edino upanje za preživetje vrste sloni na umetni oploditvi jajčec, ki so jih vzeli preostalima samicama podvrste s shranjenimi semenčeci samcev, in s pomočjo oplojevanja sorodne podvrste južnih belih nosorogov.