Pietersen si sicer prizadeva za ozaveščanje o krivolovu nosorogov v južni Afriki, sedaj pa se je z medijskim pozivom navijačem Arsenala odločno lotil njihovega lastnika. »Številni navijači mi pošiljajo sporočila, v katerih izražajo svojo jezo, in če tako čuti veliko ljudi, potem ga je potrebno pregnati iz kluba. Ne vem, kaj si vi mislite, a jaz ne bi želel, da takšna oseba predstavlja nekaj, kar imam rad« je povedal za Independent.

Kroenke je o svojem novem podjetniškem podvigu spregovoril v dnevniku The Times, zatem pa so sledile številne kritike in silovito nasprotovanje. Na kanalu My Outdoor TV je sicer že mogoče spremljati lovce s celotnega sveta. Najbolj pogosti so prizori iz Afrike, kjer so za precejšnje vsote denarja na voljo poboji divjih živali. Že prve oddaje so dale šokanten vpogled v pobijanje, ob katerem so vpleteni vidno navdušeni.

Poleg Pietersena in velikega števila navijačev Arsenala so se kritikam pridružili tudi komik Ricky Gervais, olimpijski atlet Greg Rutherford in televizijska voditelja Rachel Riley in Robert Peston. Podporniki programa so ga sicer označili kot 'Netflix v svetu lova' in so pripravljeni odšteti dobrih osem evrov za mesečno naročnino. Predstavnik za stike z javnostjo Simon Barr pa je zagotovil, da bodo prikazani zgolj »etični in pošteni lovi«. »Dokler je zakonito, bo del programa.«

What a tool the @Arsenal owner is! Imagine supporting a club with this guy as the owner.@piersmorgan - get him out! pic.twitter.com/Y7RXMy8JJr — KP (@KP24) July 31, 2017