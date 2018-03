Številke so porazne. V zadnjih dveh letih ni bil v Sloveniji sofinanciran niti en igrani celovečerni film z žensko režiserko, v zadnjih sedmih letih pa samo štirje, v nasprotju s 44, ki so jih režirali moški. Izgovor nekaterih, da v Sloveniji ni ženskih režiserk, ne pije vode. Hanna Slak, Maja Weiss, Urša Menart, Sonja Prosenc, Barbara Zemljič so le nekatere od njih. To, da bi se pogoji zanje spremenili, si Nataša Bučar želi doseči z mehkimi ukrepi, ne s kvotami. Meni, da je to mogoče, dokaz za to pa je Švedska, kjer so prišli do razmerja 50 : 50. »Naj #MeToo pomeni me too,