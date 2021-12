Kot je razvodno iz besedila razpisa, bo na mesto direktorja Prirodoslovnega muzeja Slovenije imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja; najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja; sposobnost za organiziranje in vodenje dela; aktivno znanje slovenskega jezika; znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let.

Ministrstvo za kulturo je razpis za direktorja Prirodoslovnega muzeja Slovenije objavilo v začetku septembra. Ker minister ni izbral nobenega kandidata, je razpis ponovilo. Prirodoslovni muzej Slovenije trenutno vodi Breda Činč Juhant.

Z ministrstva so še sporočili, da je bil razpis za delovno mesto direktorja Slovenskega filmskega centra (SFC), ki je bil odprt do 21. septembra, uspešen. Vlada je dosedanjo direktorico Natašo Bučar imenovala za novo mandatno obdobje.

Pri SFC namreč direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije. Vlada imenuje direktorja na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet. Mandat direktorja je pet let. Po poteku mandata lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet, isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, vendar največ enkrat.