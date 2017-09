Festival slovenskega filma bo od prihodnjega torka do sobote v portoroškem Avditoriju že 20. po vrsti ponudil pregled in ovrednotenje slovenske filmske produkcije. »Za slovenski film je to velik praznik, sploh zato, ker nastaja v zelo specifičnih okoliščinah: zaradi majhnega trga je namreč v veliki meri odvisen od podpore države, pri čemer pa je proračun povprečnega slovenskega filma najnižji v Evropi,« ugotavlja Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, ki je glavni organizator festivala. Kljub temu pa so letos prejeli rekordno število prijav, je povedala direktorica festivala Jelka Stergel, in sicer kar 186; od tega so jih na festival izbrali približno polovico.

Skoraj sto novih filmov

Skupno bodo tako v Portorožu predvajali 96 filmov vseh dolžin, zvrsti in žanrov, od tega kar 84 v uradnem programu, ki sta ga oblikovala selektorja Neva Mužič in Gorazd Trušnovec (in sicer 52 v tekmovalnem programu in 32 v preglednem programu). Preostali se bodo zvrstili v sekciji Posvečeno, kjer se bodo s petimi izbranimi klasikami poklonili pestri zgodovini slovenskega filma in nekaterim njegovim ustvarjalcem (med drugim tudi producentu Franciju Zajcu, letošnjemu dobitniku Badjurove nagrade), in novem sklopu Podmladek, kjer se bo zvrstilo sedem filmskih stvaritev dijakov in osnovnošolcev. »Program je tako obsežen tudi zato, ker so vanj uvrščeni vsi filmi, ne glede na to, kje in kako so nastali ter kdo jih je posnel,« je še pojasnila Stergelova. »Veliko kakovostnih del je na primer nastalo v tako imenovani neodvisni produkciji.«

Novost v tekmovalnem programu je ta, da ga bosta presojali dve žiriji; prva, ki jo bodo sestavljali režiserka Jasna Krajinovič, filmski zgodovinar Peter Stanković in hrvaški filmski publicist Zlatko Vidacković, se bo osredotočila na celovečerne filme, ki jih je letos kar 16, druga pa bo podeljevala vesne v naboru srednjemetražnih dokumentarcev, kratkih filmov, študijskih filmov in manjšinskih koprodukcij; v njej bodo sedeli igralka Nataša Barbara Gračner, producentka Maja Malus Azhdari in producent Rok Sečen.