Po poročanju medijev naj bi napadalec Nicolas Pepe pri tem dobil brco v nogo, med resneje ogroženimi pa je bil tudi branilec Adama Soumaoro. Na srečo so se nogometaši lahko zatekli v slačilnico, pred vhodom tja pa so navijače zaustavili varnostniki.

Lille je trenutno z 28 točkami na predzadnjem mestu francoskega prvenstva, športnim vzponom in padcem pa so se letos pridružili še finančni. S financami pa težav še ni konec, saj nekdanji trener Marcelo Bielsa klub toži za odškodnino.

Kopičijo se tudi težave z navijači in uprava kluba se je z njimi nazadnje sestala v ponedeljek. Ti so takrat obljubili podporo do konca sezone, po drugi strani pa je res, da je predsednik Gerard Lopez ob prevzemu svoje funkcije kot cilj navedel boj za ligo prvakov.

»Navijači so izgubili nadzor nad sabo, a to so tudi navijači, ki so žalostni, nesrečni in razočarani,« je po sobotnem zapletu dejal zdajšnji trener Lilla Christophe Galtier in dodal: »A nikakor ne morem tolerirati, da z mojimi nogometaši obračunavajo na tak način.«