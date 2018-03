Rdeči vragi pod trenerjem Josejem Mourinhom igrajo obrambno in neatraktivno, a taktika se jim je proti Liverpoolu obrestovala. Kljub temu da so imeli žogo v posesti le 32 odstotkov igralnega časa, proti vratom pa sprožili zgolj pet strelov, so se na koncu veselili zmage in treh točk. Za gostitelje je oba gola dosegel Marcus Rashford, ki je bil uspešen v 14. in 24. minuti, medtem ko je za edini zadetek Liverpoola mrežo Uniteda z avtogolom poskrbel domači branilec Eric Baily.

utd

»To je bila perfektna predstava z naše strani. Če ljudje menijo, da si zmage nismo zaslužili, me ne zanima. Briga me, kaj ljudje govorijo. Fantje so veseli in jaz sem vesel,« se na kritike po tekmi ni oziral Mourinho.

Derbi med nogometnima velikanoma je zasenčil incident na tekmi med West Hamom in Burnleyjem. Londonski prvoligaš, ki je letos v hudi krizi in mu grozi izpad iz lige, je na domačem igrišču klonil s kar 0:3 in si tako nakopal jezo navijačev. Ti so so v drugem polčasu začeli vdirati na zelenico, ob zaključku tekme pa jih je veliko obrnilo hrbet igrišču in svoj pogled usmerilo proti častni loži, kjer sta sedela lastnika David Sullivan in David Gold. Oba sta po nasvetu policije stadion zaradi tega zapustila predčasno.

premi