Potem ko je spored v prvih treh krogih spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu krojilo vreme, vodstvo tekmovanja upa, da bodo konec tedna odigrali vseh pet tekem 22. kroga. Klubi so se, potem ko jim je sneg onemogočil vadbo na naravni travi, znašli na različne načine. Večina je improvizirala in trenirala na umetni travi, kateri so se stežka prilagodili predvsem starejši igralci. Ob vadbi na umetni travi so se številnim igralcem vneli mišice in sklepi. Pripravljenost klubov in uigranost sta zaradi prestavitve tekem zelo različni. Olimpija je edina, ki je odigrala vse tri tekme, Krško pa sploh še ni začelo sezone.

Velenjčani so spomladanski del državnega prvenstva začeli udarno – z remijem proti favoriziranemu Mariboru v Ljudskem vrtu z izenačujočim golom v sodnikovem dodatku, s čimer so bili nagrajeni za knapovsko vztrajnost in pogumno igro. Desni bočni igralec Rudarja Robert Pušaver, otrok Maribora, je z asistencama za oba gola demonstriral igro modernega bočnega igralca, kako s točno podajo v glavo zadeneš soigralca, da zabije gol. Podaji sta bili vredni večerje, ki mu jo bosta plačala strelca Tučić in Radić, v kroničnem pomanjkanju kakovostnih bekov pa ga je opazil tudi selektor članske reprezentance Tomaž Kavčič s tribune VIP v Ljudskem vrtu. Za Velenjčane je velika okrepitev Edin Šehić, posojeni igralec splitskega Hajduka, saj je v napadu zelo prodoren, veliko pa pomaga tudi v obrambi. Čeprav je Rudar pozimi zapustilo kar pet igralcev vključno z najboljšim strelcem Johnom Maryjem in stebrom obrambe Damjanom Vukliševićem, imajo Velenjčani s kombinacijo izkušenih in mladih, željnih dokazovanja, konkurenčno ekipo za sredino lestvice. Krško je velika uganka, saj spomladi sploh še ni odigralo prvenstvene tekme. Pozimi je bilo kot na železniški postaji. Odšlo je sedem igralcev, prišlo je kar deset novih ter še trener Alen Ščulac. Zaradi treh zaostalih tekem bodo morali igrati dvakrat na teden, kar bo verjetno prehud zalogaj za popolne predstave.

Tudi kakšen njihov telefonski klic je pomagal odpreti vrata stadionov v Ajdovščini in Novi Gorici za uvodne tri tekme. Ob čemer pa so zastrigli z ušesi v Kopru, kjer tudi sicer napovedujejo, da bodo v povezavi z brezdomcem Ankaranom spomladi gledali pod prste licenčni komisiji.

V vodstvu kluba si namreč obetajo, da bo tretjo priložnost za prvo spomladansko zmago vijoličastih vendarle prišlo pospremit kaj več gledalcev, in čeprav zveni čudno, ali celo zlobno, se je težko znebiti občutka, da je prva ankaranska želja napolniti tribune in šele nato morebiten rezultatski šok. In če gremo še malce dlje: Ankaran je grdi raček prve lige, o tem ni nobenega dvoma, vendar pa, če potegnemo vzporednice z istoimensko pravljico, je zdaj v fazi, ko uživa naklonjenost. Vsi ga namreč potrebujejo: višje postavljeni tekmeci za nabiranje točk, od tod tudi domžalska (finančna) pomoč, da se je sprva odpovedana tekma prejšnjega kroga vendarle odigrala v Novi Gorici, neposrednim tekmecem je pomemben izziv, za Nogometno zvezo Slovenije pa predstavlja skrb, povezano z regularnostjo prvenstva.

DOMŽALE – GORICA danes ob 17. uri, sodnik: Vinčić

Domžalčani so se strateško dobro odzvali in dodali svoj kamenček v mozaik prizadevanj, da le začnejo spomladanski del sezone. Kaj in kako so pomagali pri organizaciji tekme z Ankaranom oziroma koliko je pri tem sodeloval ankaranski »stric iz ozadja«, je seveda poslovna skrivnost. Domžalčani so pač nekaj malega vložili, dobili pa veliko. V prvi vrsti rutinsko zmago za utrditev na tretji stopnici zmagovalnega odra, morda še bolj pomembna pa je bila tekma kot taka, saj je bila, ne glede na nižjerangiranega tekmeca, prvi spomladanski tekmovalni preizkus in neke vrste nujna stopnica proti dvoboju z »neprijetnim« tekmecem Gorico, ki iz domžalskega Športnega parka redno odnaša točke. V lanskem koledarskem letu je bil na obeh gostovanjih nepremagan, v skupnem seštevku ima več zmag kot gostitelji.

Ampak statistika je seveda samo ena plat medalje, druga je popotnica tekmecev proti tretji letošnji medsebojni tekmi. Domžalčani so zadnjih pet tekem dobili brez prejetega zadetka, Goričani so brez zmage šest tekem zapored, zadnji dve so odigrali brez doseženega zadetka. Domžalčani bi se s še eno zmago tako rekoč dokončno otresli tekmeca za tretje mesto in obenem poglobili njegovo krizo, Goričani računajo na to, da se enkrat mora »odpreti«.

Verjetni postavi – Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Širok, Ibričić, Husmani, Ibraimi, Kirm, Bizjak, Alvir; Gorica: Štrukelj, Škarabot, Jogan, Kavčič, Tomiček, Žigon, Šantek, Tešija, Nagode, Osuji, Edafe. Naš namig: 1.