Po dobrih treh mesecih zimskega premora se ta konec tedna nadaljuje druga nogometna liga. Šestnajsterica klubov bo spomladi odigrala trinajst krogov. Prvenstvo bodo tako kot prvoligaši sklenili zadnjo nedeljo v maju.

Prvi favorit za napredovanje v prvo ligo ostaja Mura, ki si je jeseni priigrala sedem točk prednosti pred Dravo. Vroče bo v boju za drugo mesto, ki prinaša dodatni kvalifikacijski tekmi za vstop med prvoligaše. Nogometaši Mure so del zimskih priprav na nadaljevanje sezone opravili v Turčiji, ob pritisku polarnega mraza nad srednjo Evropo pa so zatočišče našli v Stradnu v Avstriji, kjer so trenirali na umetni travi. Sneg in mraz sta povzročala težave tudi drugim klubom, ki se v teh dneh še vedno mučijo s pripravo zelenic. Ker igrišča na Ptuju, v Dobu in Kranju niso pravočasno očistili, je nogometna zveza prestavila tri tekme, medtem ko bodo dvoboja Krka – Nafta in Bravo – Veržej odigrali na umetni podlagi.

Vodilna Mura bo na spomladanski premieri gostila Ilirijo, ki se zanima za tuje vlagatelje. Ljubljančani imajo pod vodstvom direktorja članskega pogona Ivana Simiča visoke cilje, čeprav so jeseni pristali v spodnji polovici lestvice. V drugi del sezone bodo krenili s trenerjem Stankom Božičevićem, kot svetovalec je v delo kluba vpet tudi Bojan Prašnikar.