Real Madrid, Liverpool, Juventus in Manchester City so prvi štirje velikani evropskega nogometa s četrtfinalno vstopnico v ligi prvakov. Med osmerico najboljših se bo prihodnji teden zagotovo uvrstil tudi Bayern iz Münchna, prednost pred povratno tekmo ima proti Chelseaju tudi Barcelona, medtem ko najbolj odprt dvoboj čaka Manchester United in Sevillo. Le eden od sedmerice četrtfinalistov bo imel srečo na žrebu, da se bo za polfinale pomeril z zmagovalcem dvoboja med slabše postavljenima Romo in Šahtarjem.

Za poslastico osmine finala lige prvakov ni obveljal preveč opevani dvoboj med Realom in Paris Saint-Germainom, saj Francozi kljub mastnemu zapravljanju za okrepitve ostajajo moštvo številnih zvezdnikov brez duše. V zadnjih sedmih letih, odkar so klub prevzeli katarski mogotci, PSG sploh še ni preskočil četrtfinalne ovire, zato dobiva sloves večnih poražencev. Potem ko ga je lani osmešila Barcelona in nadoknadila zaostanek 0:4 s prve tekme, je v tej sezoni prejel lekcijo še od Reala. Liga prvakov je za kraljevi klub z naskokom najljubše tekmovanje, v katerem se počuti najbolj udobno. Potem ko je Real že zdavnaj zapravil vse možnosti v španskem prvenstvu in pokalu, so v Madridu mobilizirali vse sile za tretji zaporedni evropski naslov, s katerim bi rešili sezono. Odkar je Zinedine Zidane sedel na trenersko klop, je Real v izločilnih bojih lige prvakov vselej napredoval. Pravi spektakel globalnih razsežnosti bi se zgodil, če bi se v letošnji končnici pomeril z Barcelono.

Veliki met je uspel lanskemu finalistu Juventusu, ki je bil v Londonu skorajda že v izgubljenem položaju, a je v slabih treh minutah poskrbel, da bodo imeli Italijani vsaj enega predstavnika v četrtfinalu. Juventus je proti angleškim klubom celo prvič napredoval in podaljšal niz neporaženosti v vseh tekmovanjih na 21 tekem, kar je rekord letošnje sezone med najboljšimi evropskimi klubi. Čeprav Juventus z igro ni navdušil, je unovčil bogate izkušnje, potem ko je v zadnjih treh letih dvakrat nastopil v velikem finalu. »Tottenham je znan po tem, da si pripravi ogromno priložnosti in igra napadalno, a mu na koncu vedno zmanjka kakšna malenkost za napredovanje. Saj ste videli, kako je Real opravil s PSG. Zgodovina in izkušnje so v nogometu zelo pomembne,« je ugotovil branilec Juventusa Giorgio Chiellini, ki je na stadionu Wembley pustil dušo. Trener Tottenhama Mauricio Pochettino je bentil, da je izpadlo boljše moštvo: »V seštevku obeh tekem ni dvoma, da smo imeli več od igre. Juventusa ni bilo nikjer, a je v manj kot treh minutah izkoristil edini priložnosti na tekmi. Nogomet ni vedno najbolj pošten.«

Liverpool in Manchester City sta si četrtfinale zagotovila že na uvodnih tekmah, zato se na povratnih obračunih nista preveč naprezala in ostala brez zmage. City je celo izgubil proti Baslu (1:2), kar je njegov prvi domači poraz po 3. decembru 2016, ko je na stadionu Etihad slavil Chelsea. »V drugem polčasu smo pozabili napadati. Nič nam ni pomagalo, da smo si žogo samo podajali,« ni bil zadovoljen trener City Josep Guardiola. Njegovo moštvo je sicer nanizalo 978 uspešnih podaj, kar je rekord lige prvakov, odkar so leta 2003 uvedli podrobne meritve podaj. City se je šele drugič v zgodovini kluba uvrstil med osmerico najboljših evropskih moštev. Lani ga je že v prvem krogu končnice presenetljivo izločil Monaco.