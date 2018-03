Stari vrh (še) ne povezuje vseh, ki od njega živijo

Od začetka meseca je STC Stari vrh rešen bremen preteklosti in brez dolgoročnih obveznosti. To je za lastnike velika zmaga in jamstvo razvoja tega smučišča, ki je priljubljeno tudi pri prebivalcih Ljubljane in okolice. Včeraj pa so drugo plat dogajanja predstavili še turistični delavci in prebivalci okolja, ki niso zadovoljni z vodenjem podjetja.