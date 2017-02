Direktor Smučarsko-turističnega centra Stari vrh Tomaž Trobiš včeraj zjutraj ni dovolil, da bi žičnice začele delovati. To je razjezilo znanega turističnega delavca in solastnika smučišča Mateja Demšarja iz Zaprevala. Okoli 30 tujih in domačih gostov, ki so nastanjeni na njegovi turistični kmetiji, je namreč že kupilo nekajdnevne vozovnice, a smučati niso mogli.

Po Demšarjevem mnenju je direktorjevo ravnanje nevzdržno, saj je prepričan, da so pogoji za smučanje dovolj dobri in so druga smučišča kljub deževnemu dnevu delovala nemoteno. »Direktor Trobiš se vede samopašno, tudi do malih lastnikov ima omalovažujoč odnos, trije člani nadzornega odbora so že odstopili. Sam in drugi solastniki, ki so me pooblastili za zastopanje interesov, bomo terjali tudi izredno revizijo poslovanja za zadnja leta,« je nizal razloge za nezadovoljstvo Demšar. Slednji je bil dolga leta glavni človek Starega vrha in je tudi pomemben lastnik zemljišč, na katerih smučarji vijugajo podnevi in tudi ponoči, saj Stari vrh omogoča priljubljeno nočno smučanje.

Na Starem vrhu so potrdili, da so včeraj zjutraj prepovedali smučanje, in pojasnili, da je smučarski center odgovoren za varnost smučarjev na smučišču, ta pa je bila zaradi luž na progah ogrožena. Dopoldne so na Starem vrhu potem vendarle dovolili smučanje na predelu smučišča, ki se imenuje Kope.