Smučišče, ki je še posebno znano po nočni smuki, je bilo dolga leta v krizi, deloma zaradi milih zim pa tudi zaradi notranjih trenj v podjetju, menjav vodstva in poslovanja v preteklosti. Najbolj so ga bremenile obveznosti do avstrijske slabe banke Heta, ki je grozila celo z zaplembo zadnje velike naložbe – šestsedežnice iz leta 2006.

Po besedah v. d. direktorja smučarskoturističnega centra Tomaža Trobiša pa je podjetje februarja letos avstrijski slabi banki plačalo zadnji obrok v višini 720.000 evrov. Z avstrijsko slabo banko so se namreč dogovorili, da odpiše približno 2,4 milijona evrov preostalega dolga (v obliki lizinških pogodb), Trobiš pa ob tem poudarja, »da upnik svojih terjatev ne bi mogel izterjati, ni pa se izkazalo za ustrezno niti to, da bi odpeljal šestsedežnico«. Podjetje tako nima več dolgoročnih kreditov, je kapitalsko ustrezno in bo zato lažje in bolje poslovalo, je optimističen Trobiš.

Zadovoljstvo nad premagovanjem težav Starega vrha sta izrazila tudi župana Miha Ješe (Škofja Loka) in Janez Čadež (Gorenja vas - Poljane) ter poudarila, da so vsi stopili skupaj, rešili smučarijo in s tem posredno pomagali tudi turizmu. Občini sta do zdaj v smučišče vložili 640.000 evrov, Stari vrh pa je s prodajo smučarskih vozovnic za petletno obdobje pridobil dodatnih dobrih 200 tisočakov. Pomemben je bil tudi odziv gospodarstva iz obeh občin, ki je s sponzorskimi vložki v višini nekaj več kot 100.000 evrov pripomoglo k temu, da je Stari vrh prebrodil krizo.