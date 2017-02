Včeraj naprave Smučarsko turističnega centra Stari vrh niso obratovale. Vprašanje, ali je bilo to zaradi tega, ker se je direktor Tomaž Trobiš s sodelavci odpravil na sejem, ali zaradi slabih vremenskih pogojev, ostaja odprto.

Matej Demšar, ki ima v bližini smučišča turistično kmetijo polno gostov, je prepričan, da bi se včeraj na Starem vrhu še dalo smučati. »Zjutraj je bilo sicer slabše, a čez dan bi lahko usposobili vsaj eno vlečnico. In tudi nočno smuko so odpovedali kar iz Nemčije,« je povedal Demšar. Njegovi gostje so namreč vnaprej kupili smučarske vozovnice, smučati pa ne morejo. Zato ga takšen odnos direktorja Smučarsko turističnega centra še toliko bolj jezi, saj je prepričan, da takšne razmere na smučišču škodijo razvoju turizma v kraju.

Demšar je eden od solastnikov podjetja Smučarsko turistični center Stari vrh, ki upravlja smučišče in ima okoli 3 milijone evrov dolga. Direktorju, pravi, je trn v peti predvsem zato, ker ga dosledno opozarja na nepravilnosti. »V soboto je bilo tu 69 smučarjev pa je vse delalo. Vedeli so, da gredo na sejem, a so o tem, da bodo zaprli smučišče obvestili (pre)pozno,« je prepričan turistični delavec, ki je bil sicer dolga leta eden izmed vodilnih pri nastanku in razvoju Starega vrha. Včeraj mu ni bilo jasno, ali je smučišče zaprto zaradi odhoda odgovornih na službeno pot oziroma zakaj o tem niso obveščali prej in za izgovor našli vreme.

Direktorja Tomaža Trobiša smo res dosegli na službeni poti v Nemčiji, vendar je ogorčeno zavrnil namige, da naj bi bili z njim tudi drugi odgovorni. »Podjetje tudi v moji odsotnosti normalno posluje in danes zjutraj smo se odločili, da pogojev za smučanje ni,« je dejal direktor. Ko smo ob 15. uri poklicali na spletni strani objavljeno številko »telefon smučišča«, smo želeli od odgovornega za Stari vrh zvedeti, ali bodo žičnice delovale vsaj zvečer. Dobili smo negativen odgovor, sogovornik pa ni želel povedati imena in priimka. Ko smo vztrajali in mu povedali, da bomo informacije objavili, je nenadoma z istega telefona spregovoril direktor Trobiš. Izkazalo se je, da je z njim na službeni poti tudi strojnik. Ko smo hoteli pojasnilo o tem, kdo od odgovornih nam lahko na dežurni številki smučišča pojasni stanje na Starem vrhu, odgovora nismo dobili, pač pa le potrditev, da na službeni poti direktor ni sam.

Naknadno je Trobiš poslal še sporočilo, da bodo vsem, ki so za včeraj kupili vozovnice, vrnili kupnino, in ponovil, da za varno smučanje zaradi dežja in vode na smučišču včeraj ni bilo pogojev.