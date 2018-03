Četudi PSG osvoji peti naslov francoskega prvaka v zadnjih šestih letih in četrto pokalno lovoriko zapovrstjo, bo sezona v klubskih analih obveljala za neuspešno. Ni skrivnost, da so Francozi po odmevnih poletnih nakupih Neymarja in Kyliana Mbappeja merili na nogometni Olimp, a še enkrat več obtičali ob njegovem vznožju.

Potem ko so se lani v osmini finala osmešili proti Barceloni, jih je tokrat v isti fazi tekmovanja nadigral drugi španski velikan Real Madrid. Galaktiki so se z zmago s skupnim izidom 5:2 v četrtfinale uvrstili še osmič zapored in zdaj zaostajajo le še za Barcelono, ki ji je to uspelo desetkrat. Parižani, ki v domačem prvenstvu tekmecem v povprečju zabijajo po tri gole na tekmo, so v torek v napadu igrali kaotično, v obrambi plašno, na sredini igrišča pa nedomiselno. »Zagotovo so pogrešali Neymarja, a še bolj kot Brazilec jim je manjkal borbeni duh,« so po fiasku ugotavljali pri časopisu L'Equipe.

Poraz proti aktualnemu evropskemu prvaku je skoraj zagotovo zapečatil usodo baskovskega trenerja Unaia Emeryja, vodstvo pa prisilil v razmislek o smiselnosti nadaljevanja politike brezsramnega zapravljanja. Odkar je klub leta 2011 prešel v katarske roke, je samo za nakupe nogometašev zapravil več kot milijardo evrov. Odločitev se ob izostanku uspeha na mednarodni ravni v tem trenutku zdi nemara celo največja naložbena polomija v zgodovini nogometa. »Delo trenerja je postavljeno pod vprašaj. Treba se bo umiriti in razmisliti, kako lahko izboljšamo ekipo. Nocoj ni primeren čas, da razglabljamo o spremembah. Verjamemo v naše igralce in še naprej bomo za uspeh trdo delali,« po tekmi razočaranja ni skrival predsednik PSG Nasser Al Khelaifi.

Predčasno slovo od Evrope bo PSG močno udarilo tudi po finančni plati. Po ocenah časnika La Parisien bo izpad dohodka znašal okoli 13 milijonov evrov. Za francoskega nogometnega velikana morda neznaten znesek se lahko izkaže za pogubnega, če bo Evropska nogometna zveza ugotovila, da poslovanje kluba ni v skladu s pravili finančnega ferpleja.

V senci pariškega poloma je ostala predstava Cristiana Ronalda. Zvezdnik Reala je na Parku princev dosegel že 22. gol na zadnjih trinajstih tekmah lige prvakov, skupno pa jih je v najmočnejšem evropskem tekmovanju zabil že 117. Portugalec, ki se je v letošnji sezoni lige prvakov med strelce vpisal na prav vseh tekmah, je poleg tega postal šele drugi igralec v zgodovini, ki je zadel na devetih obračunih zapovrstjo. Pred tem je to v sezoni 2002/2003 uspelo njegovemu nekdanjemu soigralcu pri Manchester Unitedu Ruudu Van Nistelrooyju. Ronaldo je sicer v Parizu odigral že 152. tekmo v ligi prvakov in se s tem povzpel na tretje mesto po številu nastopov v tem tekmovanju. S 171 nastopi prvo mesto zaseda še en njegov nekdanji soigralec – Iker Casillas, ki je s Portom izpadel proti Liverpoolu. Kot je zatrdil 36-letni španski vratar, je bila to njegova zadnja tekma v ligi prvakov.