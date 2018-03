Remi (2:2) med Tottenhamom in Juventusom na prvi tekmi v Torinu je obetal atraktiven povratni obračun tudi na Wembleyju. Vloga favorita je pripadal gostiteljem, ki jim je v uvodnih minutah tudi pripadla pobuda. Heung-min Son je že v tretji minuti ogrel dlani vratarja Gianluigija Buffona. Še bližje zadetku je bil v 15. minuti njegov soigralec Harry Kane. Napadalec se je uspešno otresel Giorgija Chiellinija, preigral Buffona, a zadel le zunanji del mreže.

Na drugi strani je bil le štiri minute pozneje sodnik oškodoval italijanske prvake, saj je Jan Vertonghen v kazenskem prostoru podrl Douglasa Costa, vendar je piščalka ostala nema. To je bila tudi najlepša priložnost Juventusa za zadetek v prvem polčasu. Londončani so anemične in nerazpoložene goste kaznovali v 39. minuti, ko so uspešno izigrali njihovo obrambo, med strelce pa se je vpisal Son.

Začetek drugega dela je bil podoben prvemu, saj je bil Tottenham še naprej boljša ekipa na igrišču. A kmalu je sledil velik preobrat, saj je Juventus iz dveh strelov na gol dvakrat zatresel mrežo Huga Llorisa. Torinčani so do zasuka prišli ekspresno, saj je v 64. na 1:1 najprej izenačil argentinski reprezentant Gonzalo Higuain, le tri minute kasneje pa je zadel še njegov rojak Paulo Dybala.

Tottenham je v nadaljevanju vse moči usmeril v napad, bil nekajkrat zelo blizu izenačujočemu golu, s katerim bi izsili vsaj podaljšek in v 89. minuti zadel celo vratnico, a je ostalo pri zmagi Juventusa, ki se je tako veselil uvrstitve v četrtfinale.