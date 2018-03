Madridčani so na prvi tekmi v španski prestolnici zmagali s 3:1, kar je bilo odlično izhodišče pred povratno tekmo v Parizu. Uvodnih deset minut je PSG s pritiskom na zadnjo obrambno linijo skušal priti do hitrega zadetka, a so se Španci po nekaj živčnih izbijanjih vendarle sestavili na sredini igrišča in zaigrali bolj zanesljivo.

Po izvedbi kota v 18. minuti sta imela prvo priložnost gostujoča osrednja branilca. Strel Sergia Ramosa je bil blokiran, Varane pa je imel zatem premalo prostora za dober zaključek. Do naslednje nevarne situacije pred vrati domačih je prišlo 20 minut kasneje po napaki pariške obrambe. V kazenski prostor je precej s strani utekel Karim Benzema, meril med nogama vratarja Alphonsa Areole, ta pa je z obilo sreče žogo preusmeril v kot.