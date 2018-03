Nogometaši v prvi ligi so odprli 21. krog, ki se bo zaradi zimskih razmer zavlekel v april. Domžale so se na spomladanski premieri znesle nad Ankaranom, ki je tekmo brez gledalcev izpeljal v Novi Gorici. Blestel je Dario Melnjak, ki je pri zmagi s 4:0 dosegel dva zadetka. Mariborčani so še včeraj dopoldne čistili sneg z igrišča v Ljudskem vrtu, da bi vendarle odigrali obračun z Rudarjem. Državni prvaki so se po remiju z Aluminijem opekli tudi proti Rudarju, ki je izenačil v sodnikovem podaljšku. Novica iz Ljudskega vrta je razveselila Olimpijo, pri kateri je predsednik kluba Milan Mandarić čez noč odrezal predstavnika za stike z javnostmi Tilna Trotovška. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili Aluminij, še pred tem bodo v Celju gostovali Goričani. Brez uradne tekme v letu 2018 še vedno ostajajo Krčani, ki so se zaradi vremenskih nevšečnosti znašli v zaostanku treh tekem. Ker je vremenska napoved za prihodnje dni ugodnejša, najverjetneje ni bojazni, da nogometna zveza ta konec tedna ne bi v celoti izpeljala tekem 22. kroga. V soboto in nedeljo bodo po zimskem premoru znova dejavni tudi drugoligaši.

ANKARAN – DOMŽALE 0:4 (0:2) »Najprej čestitke Ankarančanom, da jim je uspelo organizirati tekmo in smo sploh lahko nadaljevali prvenstvo,« domžalski trener Simon Rožman ni pozabil spomniti, kako je že kazalo, da bodo še tretjič zapored ostali brez prve spomladanske tekme. Stranska škoda pozne odločitve o prizorišču so bile seveda prazne tribune. Da je dvoboj z ekipo z vrha lestvice povsem druga zgodba kot pa merjenje moči z neposrednimi tekmeci za obstanek, so Ankarančani spoznali že po uvodnih minutah. Igra je bila v nogah gostov tudi v nadaljevanju, o razmerju moči nazorno priča še razmerje 1:12 v strelih v okvir gola. Ankaranski trener Vlado Badžim je prepričan, da jih je pokopal predvsem slab uvod: »Zgodaj smo dobili prepoceni zadetek. V drugem polčasu, ko smo lovili rezultat, smo imeli s strelom Pahorja, ki je zadel okvir vrat, priložnost za kaj več.« Vseeno pa je vprašanje, ali bi morebitno znižanje odprlo priložnost za popoln preobrat. Ne nazadnje je Badžim vedel, da z odprto igro pušča gostom veliko prostora. »V želji, da zmanjšamo zaostanek, smo zaigrali še bolj tvegano in prejeli še dva zadetka.« Domžalski strateg je bolj kot o sami tekmi in pričakovani zmagi razmišljal o neprijetnosti, s katero se je v uvodu v pomlad soočala njegova ekipa. »Prehod z igrišč z umetno podlago na naravna ni enostaven in tudi s tega vidika čestitke fantom. Pokazali smo neki vzorec, kakšni želimo biti. Glede na vse okoliščine je bila tekma gledljiva, česar si želimo tudi v prihodnje.«

MARIBOR – RUDAR 2:2 (0:0) Ko je Aluminij izvlekel remi, se je Maribor tolažil, da bo točke nadoknadil na drugem terenu. No, v Ljudskem vrtu jih že včeraj proti borbenemu Rudarju ni. Toliko novega je zaman iskal v igri, da se je na koncu zatekel k preverjenemu. H kapetanu – Marcos Tavares je povlekel vijoličaste iz globokega zaostanka, v katerem se je znašel, ker ni znal prej zabiti. Ampak tudi s preobratom prek Jasmina Mešanovića se je prehitro zadovoljil. Tudi knapi so prigrizli do remija. »Igrali smo na tri točke, upam, da ste to videli,« je poudaril Marijan Pušnik. Maribor je krenil v obračun bolje kot proti Aluminiju. »Ustvarili smo si veliko priložnosti proti nasprotniku, ki je prišel sem res igrat, zato smo tudi lahko tako igrali,« je povzel Darko Milanič. Toda kaj, ko ni bilo moža, ki bi hitro zabil. Luka Zahović kljub Milaničevi podpori nikakor ni imel svojega dne, Alexandru Cretu je zadel prečko, Dare Vršič pa vratnico. Ko je Rudar, ki je včeraj šele prvič po pripravah stopil na pravo travo, končno spoznal, da se ne bo boril le proti porazu, je do polčasa zmogel več in tudi (regularno) zadel, vendar je sodniška ekipa zadetek razveljavila. Rudar je v nadaljevanju, ko je Maribor spet pritisnil, zabil prvi. Milan Tučić je dal tak gol, ki se mariborski obrambi primeri, ko dalj časa nima dela. Zvito in učinkovito. Vijoličaste je to streznilo, vendar šele, ko je vstopil Marcos Tavares. Zabil je takoj po vstopu z glavo, nato pa kasneje nastavil Jasminu Mešanoviću za gol, ki se je zdel kot zmaga. Pa je Robert Pušaver ponudil še drugo asistenco: Dominik Radić se je vrgel in spektakularno zadel. Za odmevno točko.

CELJE – GORICA danes ob 16. uri, sodnik: Kajtazović Tekmecema je skupno, da že imata za seboj po eno spomladansko tekmo, kar v letošnji podaljšani zimi ni nezanemarljiv podatek. Oba sta igrala z Olimpijo in bila oba poražena z zadetkom razlike. Rezultata skrivata podrobnosti, ki pravijo, da so Celjani v Stožicah nesrečno izgubili vsaj točko, Goričani pa pokazali premalo za pozitiven izid. Že dejstvo, da so Celjani merili tudi v okvir ljubljanskih vrat, Goričani pa niti enkrat, pove nekaj o stanju v ekipah, ki bosta danes iskali prve spomladanske točke. V iskanju elementov, ki govorijo v prid Celjanov, izstopata tudi popotnici proti tretji letošnji medsebojni tekmi: če upoštevamo zadnjih pet krogov, je celjska bilanca dva poraza in tri zmage, goriška pa remi in štirje porazi. Za nameček so se nad trenerja Srebrniča zgrnile težave s poškodbami, ki še ne popuščajo, poleg tega se že od daleč vidi, da na sredini igrišča nima več osrednjega kreatorja igre Rifeta Kapića, ki je bil goriški zimski tržni produkt. Prav on in nesrečni Nwabueze sta v začetku lanskega oktobra zadela za celjski poraz z 2:1, kar je bila tudi zadnja novogoriška domača zmaga, zadnjo gostujočo so prinesli konec oktobra iz Kidričevega. Celjani so na zadnji domači tekmi konec lanskega novembra premagali Maribor, kar je še en podatek v njihov prid. Naš namig: 1. Verjetni postavi – Celje: Jurhar, Vidmajer, Stojinović, Džinić, Brecl, Pišek, Cvek, Pungaršek, Kerin, Vizinger, Lupeta; Gorica: Štrukelj, Curk, Kavčič, Jogan, Škarabot, Šantek, Humar, Nagode, Osuji, Žigon, Edafe.

OLIMPIJA – ALUMINIJ danes ob 18. uri, sodnik: Mertik Olimpija bo spomladi očitno igrala pragmatično na rezultat. V moštvu prevladujejo tujci, ljubljanski prvoligaš v napeti tekmi za naslov prvaka ne izbira sredstev za dosego končnega cilja. Če bo Olimpija v tej sezoni prva prečkala ciljno črto, bi se predsednik kluba Milan Mandarić lahko pohvalil, kako je zgradil evropsko Olimpijo, kar bi morda pomenilo njegovo slovo od Stožic. Tesni zmagi proti Celju in Gorici že sodita v rubriko tekem, na katerih vtis ni bil pomemben, saj štejejo le točke, ki so Olimpijo ob spodrsljajih Maribora vrnile na vrh lestvice. Trener Igor Bišćan sicer pričakuje, da bo Olimpija v optimalni formi ob koncu meseca, ko jo čaka predzadnji derbi sezone z Mariborom. Ker so v ljubljanskem kolektivu strnili sredino igrišča, vse kaže, da si bodo njihovi nasprotniki ustvarili manj priložnosti kot jeseni. Olimpija ima skoraj na vseh položajih enakovredno zamenjavo na klopi, le v konici napada ima največ preglavic. Leon Benko ni ostrostrelec, Nathan Oduwa je proti Gorici zadel šele drugič v zelenem dresu, Andrej Vombergar je po oceni Bišćana v preslabi formi, Dragan Mrdja še ni pripravljen za 90 minut, Abass Issah pa danes proti Aluminiju ne bo igral zaradi rumenih kartonov. Za Kidričane s trenerjem Oliverjem Bogatinovim bi bil nov remi sanjski, saj so na prvi uradni tekmi v letu 2018 že ponagajali Mariboru. Naš namig: 1. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanadžija, Oduwa, Alves, Savić, Mrdja; Aluminij: Kovačić, Jurčević, Zeba, Martinović, Jakšić, Krajnc, Petrovič, Kepir, Vrbanec, Ivančić, Nunić.

1. SNL, 21. krog 1. Olimpija 20 14 4 2 33:9 46 2. Maribor 20 13 6 1 34:13 45 3. Domžale 19 10 4 5 37:16 34 4. Rudar 19 9 3 7 25:19 30 5. Celje 19 6 6 7 23:26 24 6. Gorica 19 7 2 10 21:27 23 7. Krško 18 5 4 9 24:34 19 8. Aluminij 19 4 6 9 20:28 18 9. Triglav 19 3 5 11 16:34 14 10. Ankaran 20 2 6 12 18:45 12

Maribor – Rudar 2:2 (0:0) Strelci: 0:1 Tučić (56), 1:1 Tavares (64), 2:1 Mešanović (84), 2:2 Radić (91). Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1200, sodnik: Balažič (Ljubljana) 5, rumeni kartoni: Viler; Vasiljević, Antonov, Radić. Maribor: Handanović 6, Milec 6,5, Rajčević 6, Ivković 6,5, Viler 6, Cretu 6,5, Pihler 5,5 (od 60. Hotić 6,5), Bajde 6,5 (od 78. Bohar 6), Vršič 6,5 (od 60. Tavares 7), Mešanović 7, Zahović 5, trener: Milanič 6,5. Rudar: Pridigar 6, Pušaver 7, Tomašević 6, Kašnik 6, Vasiljević 6, Trifković 6 (od 69. Bolha 6,5), Bijol 6, Črnčič 6 (od 74. Antonov 5), Partiff-Williams 6 (od 46. Radić 7), Tučić 6,5, Šehić 6,5, trener: Pušnik 7. Igralec tekme: Robert Pušaver (Rudar). Streli v okvir gola: 9:2, streli mimo gola: 9:4, koti: 8:2, prekrški: 9:19, prepovedani položaji: 2:3, posest žoge (v odstotkih): 61:39.