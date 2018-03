Minula nedelja se je za italijanske nogometne navdušence začela kot vsaka druga, z nestrpnim pričakovanjem obračunov državnega prvenstva, od katerih pa na koncu ni bilo nič. Razlog za to je bil tragičen dogodek v Vidmu, kjer je v spanju odpovedalo srce kapetanu Fiorentine Davideju Astoriju.

Nogometaši Fiorentine so se pripravljali na prvenstveno tekmo z Udinesejem in do nedelje je vse potekalo kot običajno, nato pa se na zajtrku ni pojavil Astori, ki je običajno prišel prvi. Člani ekipe so ga odšli iskat v sobo, kjer pa so 31-letnega branilca našli mrtvega v postelji.

Kot je razkrila torkova obdukcija, je Astori umrl zaradi bradiaritmije. Gre za stanje, pri katerem srce bije počasneje, z manj kot 60 utripi na minuto. Nogometaševo srce je med spanjem bílo vse počasneje, dokler se ni dokončno ustavilo. Prezgodaj umrlega Astorija bodo pokopali jutri v Firencah.

Fiorentina in Cagliari bosta upokojila trinajstico Astorijev zadnji klub Fiorentina in njegov nekdanji delodajalec Cagliari, katerega član je bil med letoma 2008 in 2016, sta se italijanskemu nogometašu poklonila s posebno gesto, in sicer sta oba upokojila njegov dres s številko 13, ki bo tako za vedno ostal le njegov. Preminulemu italijanskemu igralcu so sožalna sporočila namenile številne nogometne zveze, klubi, igralci in trenerji. Med slovenskimi nogometaši sta to storila Josip Iličić in Jasmin Kurtić, njegova nekdanja soigralca, kot tudi Samir Handanović, Boštjan Cesar in Valter Birsa. Astorijeva smrt je močno prizadela Italijo, zato ne preseneča dejstvo, da so se mu poklonili tudi največji zvezdniki z Apeninskega polotoka, med katere sodijo Andrea Pirlo, Francesco Totti in Gianluigi Buffon, ki je napisal še posebej ganljivo poslovilno sporočilo: »Zdravo, dragi Asto. Le redko sem javno izrazil svoje mnenje o kakšni osebi, ker mislim, da ne bi smeli izkoriščati lepote in edinstvenosti medsebojnih odnosov ali pa teh vreči tistim, ki nimajo občutka za spoštovanje določenih vezi. A v tvojem primeru moram narediti izjemo, ker imaš trpečo mlado družino in sorodnike, še posebej pa malo punčko, ki mora vedeti, da je bil njen oče dostojanstven človek, velik dostojanstven človek. Počivaj v miru.« Sporočila s sožaljem so prišla z vseh koncev sveta. Svoje je izrekla Evropska nogometna zveza s predsednikom Aleksandrom Čeferinom, med nacionalnimi pa tudi Nogometna zveza Slovenije in Angleška nogometna zveza, ki je na omrežju twitter zapisala, da bo Davideja Astorija počastila na prijateljski tekmi z Italijo, ki bo 27. marca na Wembleyju.

Hotelski vratar v knjigi o prigodah gostov Tragična smrt Davideja Astorija je zadnja v nizu številnih zgodb, ki obkrožajo hotel La di Moret. Ker gre za prestižni hotel v majhnem mestu, so v njem v preteklosti prenočili številni zvezdniki, ki so se v Vidmu mudili zaradi klubskih ali reprezentančnih obveznosti, med drugimi nekdanji brazilski reprezentant Zico in legendarni Argentinec Diego Armando Maradona, ki sta del svojih igralskih karier preživela v Italiji. O dogajanju v tem izjemno zanimivem hotelu je izšla tudi knjiga, ki jo je napisal nekdanji uslužbenec, vratar Ivano Molinaro. Ta v delu »C'ero anch'io« (Tam sem bil tudi jaz) podrobno opisuje nočno življenje slovitih obiskovalcev, med katerimi je izstopal Al Saadi Muammar Gadafi, tretji sin nekdanjega slovitega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, ki je bil med letoma 2005 in 2006 član Udineseja. Kot razkriva Molinaro, je Al Saadi živel tako noro kot njegov oče, saj je imel eno izmed hotelskih sob rezervirano za svojega psa, dobermanko Dino, ki je spala na postelji, medtem ko je njenemu inštruktorju pripadla preprosta vzmetnica na tleh. Al Saadi je povsod potoval v spremstvu 13-članske ekipe, v kateri je bil tudi ženin osebni asistent, ki je nekoč naročil, da morajo njeno kad napolniti z mlekom. To je zelo razjezilo lastnika hotela, ki je mislil, da je nekdo vdrl v kuhinjo in ukradel vse mleko, »saj ga naslednje jutro ni bilo dovolj niti za kapučino«, piše Molinaro, ki ga ni več med hotelskim osebjem in tako svojim številnim doživetjem ni mogel dodati tragične zgodbe o Davideju Astoriju.