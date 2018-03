Na svetu ni močnejšega in uglednejšega klubskega nogometnega tekmovanja od lige prvakov. A ko ima ekipa nastop v četrtfinalu praktično že zagotovljen, postanejo za medije bolj zanimive tudi teme, ki z nogometom nimajo prav nobenega opravka. Prav to se je v zadnjih dneh primerilo Manchester Cityju oziroma njegovemu trenerju Pepu Guardioli, ki je prvo tekmo proti Baslu dobil s 4:0. Namesto današnjemu povratnemu dvoboju na stadionu Etihad proti švicarskemu prvaku (ob 20.45) otoški mediji pozornost raje posvečajo rumeni pentlji, ki jo trener Cityja nosi na sleherni tekmi. Ta ima seveda globlji simbolni pomen, saj Guardiola z njo protestira proti ravnanju španskih oblasti, ki so lani aretirale zagovornike katalonske neodvisnosti.

Najprej človek, nato trener Za čuda trener zaradi nošenja pentlje v težave ni zašel v domovini, temveč na Otoku, saj ga je Angleške nogometna zvezi (FA) pred slabima dvema tednoma obtožila nedovoljenega širjenja političnega sporočila in kršenja oglaševalskih predpisov zveze. Sedeminštiridesetletnik je imel do ponedeljka čas, da se pritoži, a dal na tiskovni konferenci pred tekmo z Baslom vedeti, da se zahtevam FA ne bo uklonil. »Najprej sem človek, šele nato trener. Pri FA vedo, da bom vselej nosil rumeno pentljo. Tu ni govora o politiki, temveč o demokraciji. Gre za pomoč ljudem, ki niso naredili čisto nič napačnega. Če sem prekršil pravila, bom plačal kazen, a v zaporu so štiri osebe, še nekaj pa jih je zapustilo Katalonijo. Ko se bodo vrnili, bodo aretirani,« je dejal Pep Guardiola, ki je že leta eden najglasnejših in največjih podpornikov neodvisne Katalonije. Odločitev FA je sicer izzvala nemalo začudenja, še posebej ker nogometni trenerji na Otoku ob dnevu spomina na umrle vojake v oboroženih spopadih (Remembrance Day) na tekmah nosijo makov cvet. Pri FA sicer vztrajajo, da v nasprotju s pentljo makov cvet nima politične konotacije, na kar pa so se obregnili pri BBC in angleško zvezo opomnili, da Guardiola nikoli ni dejal, da je pentlja politični simbol.

Juventus brez Maria Mandžukića Medtem ko je Manchester City z eno nogo že v četrtfinalu, to ne velja za Tottenham in Juventus, ki se bosta drevi (ob 20.45) pomerila v Londonu. Prva tekma v Torinu se je končala z neodločenim izidom 2:2, kar v boljši položaj postavlja gostitelje. Vendar pa so pri Juventusu takšnih scenarijev že vajeni, saj so v evropskih tekmovanjih po remiju na prvi tekmi v naslednji krog napredovali že osemkrat. Tudi sicer so izkušnje močno na strani italijanskega prvaka, ki pa bo na Wembleyju nastopil brez Maria Mandžukića, saj si je hrvaški reprezentančni napadalec poškodoval stegensko mišico. Kljub temu da Tottenham v osmini finala nastopa šele drugič, pa se lahko pohvali s kar nekaj impresivnimi dosežki. Klub je letos v skupinskem delu premagal tako Borussio Dortmund kot Real Madrid, poleg tega pa njegov niz neporaženosti traja že 17 tekem. Za nameček je zelo uspešen tudi proti italijanskim predstavnikom, saj je na zadnjih sedmih domačih tekmah z njimi vpisal štiri zmage in tri remije. »V zadnjih sezonah smo dokazali, da smo konkurenčni. Na tekmi bomo poskušali uživati, čeprav se zavedamo, da nam bo nasproti stala ena najboljših evropskih ekip. Po uspehu v skupinskem delu verjamem, da nas ljudje precej bolj spoštujejo,« je zatrdil trener Tottenhama Mauricio Pochettino, ki je minuli konec tedna s prvenstveno zmago proti Huddersfieldu postal sploh prvi neevropski trener s stotimi zmagami v angleškem prvenstvu.