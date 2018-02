Kot smo že poročali, so zaposleni na zborih delavcev, ki jih je v minulih dneh ločeno pripravljal sindikat Skei, poslušali mnenje sindikata o enostranski odpovedi splošne podjetniške pogodbe s strani uprave, ki se jim zdi nedopustna, hkrati pa zbirali tudi podpise za morebitno stavko. To so zaposleni podprli v 95 odstotkih, čeprav bo interesna in ne bo plačana. Sindikat je mnenje, da stavka bo, sprejel na sredini skupščini, danes pa z odločitvijo seznanil tudi javnost. Edina njihova zahteva ostaja, da uprava takoj prekliče sklep o odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe. Če tega ne bo storila, bodo po 14. marcu svoje stavkovne aktivnosti stopnjevali. Spomnimo, da je zaposlene v Gorenju enostranska poteza uprave o odpovedi pogodbe razjezila predvsem zato, ker bi bili številni prikrajšani za štiri do pet dni letnega dopusta.

Stavka je nepotrebna Razloge za odpoved kolektivne pogodbe je v minulih dneh na sestankih z delavci pojasnjevalo tudi poslovodstvo Gorenja ter obenem zaposlene seznanjalo z lanskimi rezultati in načrti za letos. »Poteza sindikata je glede na pripravljenost poslovodstva, ki je predlagalo takojšnja pogajanja za sprejem prenovljene kolektivne pogodbe, povsem nerazumna in neodgovorna. Med zaposlene in poslovne partnerje vnaša le nemir, od nje pa bodo imeli korist zgolj naši konkurenti,« so se na napoved stavke odzvali v poslovodstvu Gorenja. Sindikalno stran so pozvali k nadaljnjim pogajanjem in pripravili celo nov približevalni predlog, s katerim sprejemajo številne sindikalne predloge. »Odprta je le še peščica vprašanj, pri katerih bi lahko, o tem smo prepričani, našli kompromis v nekaj tednih,« še pravijo v Gorenju.