Zeba je dejal, da so v petek pripravili zbora delavcev v Gorenjevih programih v Rogatcu in Bistrici ob Sotli, več kot 90 odstotkov tamkajšnjih zaposlenih pa je s podpisi, ki jih bo sindikat zbiral do 15. februarja, podprlo stavko.

Zbori delavcev bodo v torek potekali v hčerinski družbi Gorenje I.P. C., ki zaposluje invalide, ter v orodjarni, v sredo pa v skupnih službah in še nekaterih manjših programih.

Zbore delavcev bo ta mesec pripravila tudi uprava. Zeba je pred dnevi napovedal, da bo podjetniški sindikat z dopisom pozval upravo Gorenja, da najkasneje do sredine tega meseca razveljavi sklep o odpovedi pogodbe, na posvetu sindikalnih zaupnikov, ki bo 21. februarja, pa bo na podlagi odgovora uprave družbe sprejet ustrezen dogovor o nadaljnjih aktivnosti sindikata.