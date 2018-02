A ta odločitev je precej razburila sindikaliste in tudi zaposlene v podjetju. Kot je dejala predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) Lidija Jerkič, je do odpovedi prišlo, ker želi uprava skrajšati število dopusta za štiri do pet dni, v sindikatu pa so predlagali, da bi bil ta krajši le za dva dni.

»Glede na to, da nismo kršili nobenega člena dosedanje pogodbe, je ta odpoved nelogična in smo upali, da do nje ne bo prišlo,« pa je dejal Žan Zeba, predsednik konference SKEI v Gorenju. Kot je še dejal, so se o spremembah pogodbe pogajali že vsaj dve leti. Kaj odpoved pomeni za zaposlene, jim bodo sindikalisti pojasnjevali prihodnji teden na zborih delavcev, prav tako jih bodo seznanili z aktivnostmi, ki bodo sledile.

Do sredine februarja bodo zbirali tudi podpise v podporo morebitni stavki. Upravo Gorenja bodo pozvali, da najkasneje do sredine februarja razveljavi sklep o odpovedi pogodbe. A v upravi vztrajajo pri tem, da je pogodba nujno potrebna prenove.