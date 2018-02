Namesto koraka nazaj in vračanja k stari, na več mestih neustrezni podjetniški kolektivni pogodbi je uprava Gorenja predlagala korak naprej. »Predlagali smo takojšnje nadaljevanje pogajanj. Skupaj s sindikatom smo že imenovali delovno skupino, v kateri so tako predstavniki zaposlenih kot poslovodstva, ki bo oblikovala predloge za novo kolektivno pogodbo. Tako lahko prenovo podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja začnemo že danes, saj negotovost ne koristi nikomur, odprta vprašanja pa lahko rešimo v nekaj tednih,« so včeraj za Dnevnik pojasnili v upravi Gorenja. Dodali so, da je bil tak tudi njihov namen pri odločitvi o odpovedi stare kolektivne pogodbe, za katero tako uprava kot sindikati ugotavljajo, da je na več mestih neustrezna. Z dialogom bi pospešili proces prenove in v pogajanjih s sindikatom, da se izognejo »padcu« na panožno kolektivno pogodbo, čim prej prišli do konsenza glede odprtih vprašanj, pri katerih v minulih dveh letih niso dosegli napredka. Ob tem v Gorenju dodajajo, da spoštujejo sindikalno delovanje zaposlenih, katerega del je bilo tudi zbiranje podpisov v podporo morebitni stavki, a so prepričani, da je takojšnji začetek pogajanj prava pot do nove podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo zagotavljala tako socialno varnost zaposlenim kot tudi konkurenčnost in dolgoročni razvoj podjetja.

V četrtek bo »dan D« Uprava Gorenja se je torej odločila za proaktivno reševanje spora z delavci zaradi odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe. Predsednika konference Skei Gorenje Žana Zebo nam včeraj, dan pred napovedano skupščino sindikata, ni uspelo priklicati, da bi pojasnil, kakšni bodo nadaljnji koraki sindikata. A še pred tednom dni so bili predstavniki sindikata jasni, da bodo nadaljevali priprave na stavko, ki so ji zaposleni v proizvodnih programih izrazili več kot 95-odstotno podporo. Prav tako je bil odziv velik tudi v skupnih službah. Hkrati je Zeba poudaril, da so zaposlenim povedali, da je stavka skrajni ukrep, in da bo, če bo do nje prišlo, interesna, torej neplačana. Spomnimo, da je odpoved podjetniške kolektivne pogodbe iz leta 1991 zaposlene v Gorenju razburila predvsem zato, ker bi bila večina zaposlenih ob štiri do pet dni dopusta, v upravi pa so dejali, da preprosto ne ustreza več aktualnim razmeram. Sindikat je bil pripravljen pristati na skrajšanje dopusta za največ dva dni.