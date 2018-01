Francija je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije. V skupni blagovni menjavi zaseda peto mesto, po neposrednih investicijah se uvršča na osmo, po številu turističnih storitev pa na enajsto mesto, so povedali na gospodarskem ministrstvu. S ciljem še bolj okrepiti odnose med državama so na francoskem veleposlaništvu Slovenije, GZS, gospodarskem ministrstvu, Business France in Javni agenciji Spirit Slovenije danes organizirali poslovno konferenco.

Po pojasnilih predsednika GZS Boštjana Gorjupa so za blagovno menjavo med državama značilni dolgoročni posli in velika osredotočenost na segment avtomobilske industrije. V letu 2016 se je obseg blagovne menjave zvišal za 4,7 odstotka in je dosegel 2,12 milijarde evrov. V lanskem letu se je blagovna menjava zvišala za kar 26 odstotkov.

Priložnosti za visokokakovostne izdelke srednjega razreda Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Andrej Canatarutti ocenjuje, da med državama obstaja še veliko neizrabljenih priložnosti. V Spiritu razen v avtomobilski industriji vidijo priložnosti za sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij in letalstva. Na slovenskem veleposlaništvu v Parizu menijo, da se dodatne priložnosti odpirajo, ker so v Franciji stroški dela med višjimi v Evropi. To povečuje priložnosti cenovno ugodnejšim slovenskim visokospecializiranim izdelkom. »Potenciali za slovenska podjetja so izključno v visokokakovostnih inovativnih proizvodih srednjega segmenta, saj slovenska podjetja večinoma nimajo mednarodno prepoznavne znamke za doseganje segmenta luksuznih proizvodov, niti ne morajo konkurirati poceni konkurenci z vzhoda v nižjem cenovnem razredu,« so poudarili na slovenskem veleposlaništvu. Trenutno je v Sloveniji 79 podjetij v stoodstotni francoski lasti. Največje je Revoz, med njimi pa so še RCI Banque Societe Anonyme, Renault Nissan Slovenija, Rudnimmo in Sogefi Filtration. V mešanem lastništvu je 39 podjetij, od teh je največja SKB banka, so povedali na gospodarskem ministrstvu. Konec leta 2016 je bilo v Sloveniji za 633,4 milijona evrov francoskih naložb. Kot so za Dnevnik pojasnili na francoskem veleposlaništvu v Ljubljani, so njihova podjetja večinoma zadovoljna s slovenskim poslovnim okoljem. »Velika francoska podjetja so doslej Slovenijo uporabljala kot odskočno desko in regionalno platformo za razvoj svojih dejavnosti na Balkanu,« so dodali. Francoski poslanec in član komisije za zunanje zadeve pri francoski skupščini Frédéric Petit je dejal, da je Slovenija za mnoga francoska podjetja še neznana. Za izboljšanje prepoznavnosti vidi pomembno vlogo v na novo ustanovljenem Francosko-slovenskem poslovnem klubu. Eden odmevnejših francoskih prevzemov v zadnjih letih je bil Lactalisov nakup Ljubljanskih mlekarn. Z vključitvijo v največjo svetovno mlekarsko skupino je bila ena ključnih sinergij zapolnitev proizvodnih zmogljivosti z izdelavo izdelkov za sestrska podjetja ter posledično povečanjem izvoza, so pojasnili v Ljubljanskih mlekarnah.